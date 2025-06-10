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ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный

ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный - РИА Новости, 10.06.2025

ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный

Военнослужащий ВСУ Денис Романов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что украинские командиры приказывают добивать своих солдат. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:09:00+03:00

2025-06-10T10:09:00+03:00

2025-06-10T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Денис Романов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что украинские командиры приказывают добивать своих солдат. "Непосредственно моим командиром первой роты "Ураном" было сказано так, что создана группа, именно группа первой роты в WhatsApp, где он выложил указание, что при выполнении боевой задачи, если человек получил тяжелое ранение, то его необходимо добить. Убить его до конца, чтобы его не пленили и не просочилась информация о бригаде. Чтобы его не допросили, чтобы не был проведен допрос", - рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.​

https://ria.ru/20250610/vsu-2021928644.html

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вооруженные силы украины, украина