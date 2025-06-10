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ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/plennyj-2021947278.html
ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный
ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный - РИА Новости, 10.06.2025
ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный
Военнослужащий ВСУ Денис Романов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что украинские командиры приказывают добивать своих солдат. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:09:00+03:00
2025-06-10T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Денис Романов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что украинские командиры приказывают добивать своих солдат. "Непосредственно моим командиром первой роты "Ураном" было сказано так, что создана группа, именно группа первой роты в WhatsApp, где он выложил указание, что при выполнении боевой задачи, если человек получил тяжелое ранение, то его необходимо добить. Убить его до конца, чтобы его не пленили и не просочилась информация о бригаде. Чтобы его не допросили, чтобы не был проведен допрос", - рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.​
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный

Командиры ВСУ приказывают подчиненным добивать украинских солдат

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Денис Романов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что украинские командиры приказывают добивать своих солдат.
"Непосредственно моим командиром первой роты "Ураном" было сказано так, что создана группа, именно группа первой роты в WhatsApp, где он выложил указание, что при выполнении боевой задачи, если человек получил тяжелое ранение, то его необходимо добить. Убить его до конца, чтобы его не пленили и не просочилась информация о бригаде. Чтобы его не допросили, чтобы не был проведен допрос", - рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.​
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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