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В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома - РИА Новости, 10.06.2025
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10:23 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома - РИА Новости, 10.06.2025
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома
Девятиклассник задержан в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве после стрельбы из пневматического пистолета по окнам дома на Аптекарском переулке в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:23:00+03:00
2025-06-10T10:23:00+03:00
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Девятиклассник задержан в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве после стрельбы из пневматического пистолета по окнам дома на Аптекарском переулке в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным полиции, 8 июня из Петроградского района поступило сообщение о стрельбе по окнам дома. Как установил участковый, по предварительным данным, стрелком оказался 15-летний школьник, находившийся в квартире дома напротив. У него изъяли купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. От стрельбы никто не пострадал. "По материалам полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома

В Петербурге задержали школьника по подозрению в стрельбе по окнам дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Девятиклассник задержан в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве после стрельбы из пневматического пистолета по окнам дома на Аптекарском переулке в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным полиции, 8 июня из Петроградского района поступило сообщение о стрельбе по окнам дома. Как установил участковый, по предварительным данным, стрелком оказался 15-летний школьник, находившийся в квартире дома напротив. У него изъяли купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. От стрельбы никто не пострадал.
"По материалам полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Барнауле мужчины открыли стрельбу из пневматики по детской площадке
5 июня, 10:16
 
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