https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома - РИА Новости, 10.06.2025
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома
Девятиклассник задержан в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве после стрельбы из пневматического пистолета по окнам дома на Аптекарском переулке в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:23:00+03:00
2025-06-10T10:23:00+03:00
2025-06-10T10:23:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Девятиклассник задержан в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве после стрельбы из пневматического пистолета по окнам дома на Аптекарском переулке в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным полиции, 8 июня из Петроградского района поступило сообщение о стрельбе по окнам дома. Как установил участковый, по предварительным данным, стрелком оказался 15-летний школьник, находившийся в квартире дома напротив. У него изъяли купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. От стрельбы никто не пострадал. "По материалам полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250605/strelba-2021035530.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома
В Петербурге задержали школьника по подозрению в стрельбе по окнам дома