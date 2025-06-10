https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html

В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома

В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома - РИА Новости, 10.06.2025

В Петербурге задержали школьника, подозреваемого в стрельбе по окнам дома

Девятиклассник задержан в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве после стрельбы из пневматического пистолета по окнам дома на Аптекарском переулке в... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:23:00+03:00

2025-06-10T10:23:00+03:00

2025-06-10T10:23:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Девятиклассник задержан в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве после стрельбы из пневматического пистолета по окнам дома на Аптекарском переулке в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным полиции, 8 июня из Петроградского района поступило сообщение о стрельбе по окнам дома. Как установил участковый, по предварительным данным, стрелком оказался 15-летний школьник, находившийся в квартире дома напротив. У него изъяли купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. От стрельбы никто не пострадал. "По материалам полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250605/strelba-2021035530.html

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происшествия, россия, санкт-петербург