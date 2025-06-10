https://ria.ru/20250610/peskov-2021981021.html

Песков рассказал о значении контактов с США

Песков рассказал о значении контактов с США - РИА Новости, 10.06.2025

Песков рассказал о значении контактов с США

Контакты между Россией и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции друг друга и двигаться вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:46:00+03:00

2025-06-10T12:46:00+03:00

2025-06-10T17:30:00+03:00

россия

сша

украина

дмитрий песков

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Контакты между Россией и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции друг друга и двигаться вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поэтому это (контакты - ред.) то, что происходит сейчас постоянно, это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Дональдом Трампом или его представителями в администрации.

https://ria.ru/20250610/konsultatsii-2021966107.html

россия

сша

украина

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Максим Зубков

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Максим Зубков

россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, в мире