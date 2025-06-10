Песков рассказал о значении контактов с США
Песков: контакты РФ и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Контакты между Россией и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции друг друга и двигаться вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поэтому это (контакты - ред.) то, что происходит сейчас постоянно, это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Дональдом Трампом или его представителями в администрации.