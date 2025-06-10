https://ria.ru/20250610/peskov-2021978640.html

Россия надеется на передачу тел российских военных, заявил Песков

Россия надеется на передачу тел российских военных, заявил Песков - РИА Новости, 10.06.2025

Россия надеется на передачу тел российских военных, заявил Песков

Российская сторона надеется, что передача ей тел погибших военных РФ состоится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:37:00+03:00

2025-06-10T12:37:00+03:00

2025-06-10T12:56:00+03:00

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская сторона надеется, что передача ей тел погибших военных РФ состоится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Осуществляется контакт. Идет сопоставление цифр, но как только будет окончательное понимание, тогда, мы надеемся, что состоится этот обмен", - сказал Песков журналистам.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://ria.ru/20250609/tela-2021766498.html

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россия, дмитрий песков, украина