https://ria.ru/20250610/pentagon-2022087313.html
Пентагон ответил на призыв палаты представителей помочь Украине победить
Пентагон ответил на призыв палаты представителей помочь Украине победить - РИА Новости, 10.06.2025
Пентагон ответил на призыв палаты представителей помочь Украине победить
Президент США Дональд Трамп и действующая американская администрация остаются привержены мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил министр обороны... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:10:00+03:00
2025-06-10T18:10:00+03:00
2025-06-10T18:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и действующая американская администрация остаются привержены мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Пит Хегсет в ответ на призыв законодателей помочь Киеву победить. Во вторник в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США проходит слушание с участием шефа Пентагона. В ходе выступления законодатели призвали Хегсета и американскую администрацию помочь "Украине победить". "Позвольте мне прояснить, что означает победа. Президент привержен миру. Он привержен прекращению убийств", - парировал комментарий законодателей глава американского военного ведомства. Шеф Пентагона добавил, что мирному урегулированию конфликта на Украине остается приверженной вся действующая американская администрация. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022053147.html
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
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в мире, украина, сша, россия, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон ответил на призыв палаты представителей помочь Украине победить
Глава Пентагона Хегсет: Трамп и администрация США привержены миру на Украине