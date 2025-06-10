https://ria.ru/20250610/pedagogi-2022063093.html

Педагоги Переславля просят создавать новые образовательные комплексы

Педагоги Переславля просят создавать новые образовательные комплексы - РИА Новости, 10.06.2025

Педагоги Переславля просят создавать новые образовательные комплексы

Руководители детсадов и школ Переславль-Залесского округа Ярославской области выступили с инициативой организовать новые образовательные комплексы, сообщила... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:07:00+03:00

2025-06-10T17:07:00+03:00

2025-06-10T17:07:00+03:00

ярославская область

ярославская область

переславль-залесский

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Руководители детсадов и школ Переславль-Залесского округа Ярославской области выступили с инициативой организовать новые образовательные комплексы, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что запрос на создание новых образовательных комплексов от переславских педагогов был озвучен в ходе совещания, где подвели итоги и обсудили планы на новый учебный год. Было решено обратиться с просьбой к губернатору Ярославской области Михаил Евраеву о расширении действующего или создании нового комплекса. "Директор Переславской гимназии Любовь Кольцова отметила, что объединение в образовательный комплекс позволило бы организовать работу по подготовке дошкольников к школе на более качественном уровне", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным областного правительства, в образовательном комплексе в Переславле-Залесском созданы условия для организации групп продленного дня и секций, открылись школьные медиацентры, кружки для дошкольников и школьников "ТехноГении", приобретены робототехнические наборы, конструкторы для разных возрастных групп. В областном правительстве отмечают: образовательный процесс в комплексах становится увлекательнее для учеников, что отмечают и родители, и педагогический состав. В связи с этим запросы на объединение в образовательные комплексы поступают от руководителей школ и детских садов со всего региона. Сейчас в Ярославской области действуют шесть образовательных комплексов: "Лидер", "Вектор" и образовательный комплекс №3 имени Н.П. Гусева в Ярославле, "Флагман" и "Импульс" в Рыбинске, а также Переславский образовательный комплекс №1. "Создавая образовательные комплексы, мы стремимся наряду с повышением заработной платы работников также повысить качество образования и эффективность управления школами и детскими садами. Поэтому мы выбираем наиболее современные и успешные форматы организации работы. Как показал опыт, именно образовательные комплексы помогают открыть новые возможности за счет объединения финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ирину Лободу.

https://ria.ru/20250610/evraev-2022024860.html

https://ria.ru/20250609/yaroslavl-2021873399.html

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ярославская область, переславль-залесский, ярославль