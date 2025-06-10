Рейтинг@Mail.ru
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II - РИА Новости, 10.06.2025
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что решил создать координационную группу для смещения католикоса всех армян Гарегина II, участников этой группы... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:26:00+03:00
2025-06-10T10:26:00+03:00
армения
россия
никол пашинян
гарегин ii
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_bad64c1f3f754d3f6892675a50f8626e.jpg
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что решил создать координационную группу для смещения католикоса всех армян Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать "глазами души". Ранее Пашинян разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ) в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) - используя в том числе используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. С аналогичными заявлениями выступила также его супруга. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. "На данном этапе мы создадим координационную группу для решения организационных вопросов указанной повестки", - написал Пашинян в Facebook*. Он уточнил, что членами группы могут быть "мужчины или женщины, верующие во Христа, прочитавшие хотя бы раз всю Библию, соблюдавшие Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет и молящиеся каждый день". Он заявил, что возьмет на себя ответственность за отбор первых 10 членов группы. При этом Пашинян признал, что проверить большинство перечисленных им критериев невозможно. "Но с Божьей помощью, в контактах и беседах, это можно узнать. Это можно увидеть глазами души", - отметил он.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250506/armeniya-2015253009.html
https://ria.ru/20250526/pashinyan-2019059010.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cffd252f3d1a13d188614e6d221ffe29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, никол пашинян, гарегин ii, в мире
Армения, Россия, Никол Пашинян, Гарегин II, В мире
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II

Пашинян создаст группу для смещения католикоса всех армян Гарегина II

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что решил создать координационную группу для смещения католикоса всех армян Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать "глазами души".
Ранее Пашинян разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ) в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) - используя в том числе используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. С аналогичными заявлениями выступила также его супруга. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна
6 мая, 12:47
"На данном этапе мы создадим координационную группу для решения организационных вопросов указанной повестки", - написал Пашинян в Facebook*. Он уточнил, что членами группы могут быть "мужчины или женщины, верующие во Христа, прочитавшие хотя бы раз всю Библию, соблюдавшие Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет и молящиеся каждый день".
Он заявил, что возьмет на себя ответственность за отбор первых 10 членов группы. При этом Пашинян признал, что проверить большинство перечисленных им критериев невозможно. "Но с Божьей помощью, в контактах и беседах, это можно узнать. Это можно увидеть глазами души", - отметил он.
* запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Пашинян пригрозил поменять Конституцию ради соглашения с Баку
26 мая, 10:41
 
АрменияРоссияНикол ПашинянГарегин IIВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала