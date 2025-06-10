https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II - РИА Новости, 10.06.2025
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что решил создать координационную группу для смещения католикоса всех армян Гарегина II, участников этой группы... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:26:00+03:00
2025-06-10T10:26:00+03:00
2025-06-10T10:26:00+03:00
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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что решил создать координационную группу для смещения католикоса всех армян Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать "глазами души". Ранее Пашинян разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ) в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) - используя в том числе используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. С аналогичными заявлениями выступила также его супруга. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. "На данном этапе мы создадим координационную группу для решения организационных вопросов указанной повестки", - написал Пашинян в Facebook*. Он уточнил, что членами группы могут быть "мужчины или женщины, верующие во Христа, прочитавшие хотя бы раз всю Библию, соблюдавшие Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет и молящиеся каждый день". Он заявил, что возьмет на себя ответственность за отбор первых 10 членов группы. При этом Пашинян признал, что проверить большинство перечисленных им критериев невозможно. "Но с Божьей помощью, в контактах и беседах, это можно узнать. Это можно увидеть глазами души", - отметил он.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250506/armeniya-2015253009.html
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армения, россия, никол пашинян, гарегин ii, в мире
Армения, Россия, Никол Пашинян, Гарегин II, В мире
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II
Пашинян создаст группу для смещения католикоса всех армян Гарегина II
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что решил создать координационную группу для смещения католикоса всех армян Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать "глазами души".
Ранее Пашинян
разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ) в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская) - используя в том числе используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. С аналогичными заявлениями выступила также его супруга. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
"На данном этапе мы создадим координационную группу для решения организационных вопросов указанной повестки", - написал Пашинян в Facebook*. Он уточнил, что членами группы могут быть "мужчины или женщины, верующие во Христа, прочитавшие хотя бы раз всю Библию, соблюдавшие Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет и молящиеся каждый день".
Он заявил, что возьмет на себя ответственность за отбор первых 10 членов группы. При этом Пашинян признал, что проверить большинство перечисленных им критериев невозможно. "Но с Божьей помощью, в контактах и беседах, это можно узнать. Это можно увидеть глазами души", - отметил он.
* запрещена в РФ как экстремистская