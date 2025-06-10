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Депутаты липецкого облсовета приняли отчет губернатора - РИА Новости, 10.06.2025
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Липецкая область
 
18:59 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/otchet-2022106563.html
Депутаты липецкого облсовета приняли отчет губернатора
Депутаты липецкого облсовета приняли отчет губернатора - РИА Новости, 10.06.2025
Депутаты липецкого облсовета приняли отчет губернатора
Парламентарии Липецкого областного совета депутатов приняли отчет о деятельности регионального правительства за 2024 год, который был представлен губернатором... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:59:00+03:00
2025-06-10T18:59:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Парламентарии Липецкого областного совета депутатов приняли отчет о деятельности регионального правительства за 2024 год, который был представлен губернатором Игорем Артамоновым, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Подавляющее большинство депутатов оценило работу правительства Липецкой области высоко. Несмотря на все сложности, в том числе геополитического характера, наш регион стабильно развивается. Бюджет продолжает оставаться социально ориентированным", - отметил спикер облсовета Владимир Сериков. Он добавил, что во вторник в центре внимания депутатов было здравоохранение. "Работа правительством области проделана серьезная, но останавливаться не стоит. Вопросы медицины будут оставаться на пристальном депутатском контроле. Так же, как поддержка бойцов СВО и их адаптация в мирной жизни", - подчеркнул председатель регионального парламента. Как сообщил Артамонов, Липецкая область является одним из лидеров по привлечению инвестиций в экономику. "Создано 12 тысяч рабочих мест за прошлый год. Из них 76% – в реальном секторе экономики. Это АПК, строительство, торговля, ремонт автотранспорта. В области стали больше выпускать машин, бумаги и электрооборудования", - сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба облпарламента. Также он отметил, что в этом году в Липецкой области планируется запуск 18 крупных инвестпроектов. Среди них завод по переработке масличных, расширение производства дрожжей и переработки картофеля, новые фермы. В региональном АПК должны появиться 1600 новых рабочих мест. А в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" открыться еще 11 агротехклассов – тогда их станет уже 29. По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" на территории региона построены 62 дома и приобретены девять квартир для учителей, врачей, аграриев, культработников, отремонтировано шесть участков дорог в районах, возведена Ледовая арена в Добром, отремонтирован бассейн в Задонске, ведется строительство нового корпуса школы №3 в Лебедяни. Динамично развивается не только крупный, но и малый бизнес. Предприятия МСП стали отчислять в бюджет больше налогов. Кроме того, в микрорайоне "Взлетный" Липецка строится самая большая школа области – на 1500 мест. В Елецком готовят к открытию школу на 1224 человека. Она разгрузит уже имеющуюся. В прошлом году в Лебедяни тоже открыли одну из самых крупных в области школ. Особое внимание губернатор уделил сфере медицины. В регионе появился свой медвуз. С 1 сентября здесь будут бесплатно учиться 144 будущих врача. 44 из них – по "губернаторскому набору".
https://ria.ru/20250610/investproekty-2022078755.html
https://ria.ru/20250610/lipetsk-2022076285.html
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
Депутаты липецкого облсовета приняли отчет губернатора

Липецкий областной совет депутатов принял отчет о деятельности правительства

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиДепутаты липецкого облсовета принимают отчет губернатора
Депутаты липецкого облсовета принимают отчет губернатора - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Депутаты липецкого облсовета принимают отчет губернатора
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Парламентарии Липецкого областного совета депутатов приняли отчет о деятельности регионального правительства за 2024 год, который был представлен губернатором Игорем Артамоновым, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Подавляющее большинство депутатов оценило работу правительства Липецкой области высоко. Несмотря на все сложности, в том числе геополитического характера, наш регион стабильно развивается. Бюджет продолжает оставаться социально ориентированным", - отметил спикер облсовета Владимир Сериков.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году
Вчера, 17:43
Он добавил, что во вторник в центре внимания депутатов было здравоохранение.
"Работа правительством области проделана серьезная, но останавливаться не стоит. Вопросы медицины будут оставаться на пристальном депутатском контроле. Так же, как поддержка бойцов СВО и их адаптация в мирной жизни", - подчеркнул председатель регионального парламента.
Как сообщил Артамонов, Липецкая область является одним из лидеров по привлечению инвестиций в экономику.
"Создано 12 тысяч рабочих мест за прошлый год. Из них 76% – в реальном секторе экономики. Это АПК, строительство, торговля, ремонт автотранспорта. В области стали больше выпускать машин, бумаги и электрооборудования", - сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба облпарламента.
Также он отметил, что в этом году в Липецкой области планируется запуск 18 крупных инвестпроектов. Среди них завод по переработке масличных, расширение производства дрожжей и переработки картофеля, новые фермы. В региональном АПК должны появиться 1600 новых рабочих мест. А в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" открыться еще 11 агротехклассов – тогда их станет уже 29.
По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" на территории региона построены 62 дома и приобретены девять квартир для учителей, врачей, аграриев, культработников, отремонтировано шесть участков дорог в районах, возведена Ледовая арена в Добром, отремонтирован бассейн в Задонске, ведется строительство нового корпуса школы №3 в Лебедяни.
Динамично развивается не только крупный, но и малый бизнес. Предприятия МСП стали отчислять в бюджет больше налогов.
Кроме того, в микрорайоне "Взлетный" Липецка строится самая большая школа области – на 1500 мест. В Елецком готовят к открытию школу на 1224 человека. Она разгрузит уже имеющуюся. В прошлом году в Лебедяни тоже открыли одну из самых крупных в области школ.
Особое внимание губернатор уделил сфере медицины. В регионе появился свой медвуз. С 1 сентября здесь будут бесплатно учиться 144 будущих врача. 44 из них – по "губернаторскому набору".
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Вчера, 17:38
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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