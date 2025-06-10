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Житель Оренбурга пойдет под суд за убийство жены и любовницы - РИА Новости, 10.06.2025
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15:38 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/orenburg-2022038261.html
Житель Оренбурга пойдет под суд за убийство жены и любовницы
Житель Оренбурга пойдет под суд за убийство жены и любовницы - РИА Новости, 10.06.2025
Житель Оренбурга пойдет под суд за убийство жены и любовницы
Житель Оренбурга, который сначала нанял киллера для убийства жены, узнавшей о существовании любовницы, а спустя несколько лет "заказал" и любовницу, требующую... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:38:00+03:00
2025-06-10T15:38:00+03:00
происшествия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 10 июн – РИА Новости. Житель Оренбурга, который сначала нанял киллера для убийства жены, узнавшей о существовании любовницы, а спустя несколько лет "заказал" и любовницу, требующую на ней жениться, пойдет под суд, сообщила прокуратура Оренбургской области. Речь идет о 66-летнем жителе Оренбурга, обвиняемом в организации убийства, то есть умышленном причинении смерти двум лицам по найму. По версии следствия, убийство супруги по найму мужчина совершил в 2004 году: женщина узнала о наличии любовницы и заявила мужу, что сообщит в полицию сведения о его финансово-хозяйственной деятельности, которые могли привести к негативным для мужчины последствиям. "Сообщник обвиняемого получил денежное вознаграждение, нашел исполнителя и разработал план совершения преступления. Исполнитель был уведомлен о личности и внешности потерпевшей, распорядке ее дня и месте жительства. Он дождался выхода женщины из дома и нанес ей два удара обрезком металлической трубы по голове. От полученных травм женщина скончалась. Злоумышленник скрылся с места преступления, сообщил сообщникам об исполнении преступления и получил за это оплату", - сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, спустя 4 года любовница фигуранта стала склонять его к заключению брака, угрожая сообщить правоохранителям сведения о причастности мужчины к убийству супруги. Мужчина решил расправиться и с ней – для этого он привлек того же исполнителя преступления, пообещав материальное вознаграждение. "29 июля 2008 года вечером исполнитель дождался прибытия женщины на дачу, где нанес ей множество ударов обрезком металлической трубы по голове, а затем два удара ножом. Женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в релизе. Прокуратура направила материалы дела в суд.
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оренбургская область
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происшествия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область
Житель Оренбурга пойдет под суд за убийство жены и любовницы

Житель Оренбурга пойдет под суд за заказное убийство жены и любовницы

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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УФА, 10 июн – РИА Новости. Житель Оренбурга, который сначала нанял киллера для убийства жены, узнавшей о существовании любовницы, а спустя несколько лет "заказал" и любовницу, требующую на ней жениться, пойдет под суд, сообщила прокуратура Оренбургской области.
Речь идет о 66-летнем жителе Оренбурга, обвиняемом в организации убийства, то есть умышленном причинении смерти двум лицам по найму.
По версии следствия, убийство супруги по найму мужчина совершил в 2004 году: женщина узнала о наличии любовницы и заявила мужу, что сообщит в полицию сведения о его финансово-хозяйственной деятельности, которые могли привести к негативным для мужчины последствиям.
"Сообщник обвиняемого получил денежное вознаграждение, нашел исполнителя и разработал план совершения преступления. Исполнитель был уведомлен о личности и внешности потерпевшей, распорядке ее дня и месте жительства. Он дождался выхода женщины из дома и нанес ей два удара обрезком металлической трубы по голове. От полученных травм женщина скончалась. Злоумышленник скрылся с места преступления, сообщил сообщникам об исполнении преступления и получил за это оплату", - сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, спустя 4 года любовница фигуранта стала склонять его к заключению брака, угрожая сообщить правоохранителям сведения о причастности мужчины к убийству супруги. Мужчина решил расправиться и с ней – для этого он привлек того же исполнителя преступления, пообещав материальное вознаграждение. "29 июля 2008 года вечером исполнитель дождался прибытия женщины на дачу, где нанес ей множество ударов обрезком металлической трубы по голове, а затем два удара ножом. Женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в релизе.
Прокуратура направила материалы дела в суд.
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