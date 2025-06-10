https://ria.ru/20250610/oppozitsija-2021964529.html
Оппозиция в Молдавии проведет марш семьи в противовес ЛГБТ-параду*
Оппозиция в Молдавии проведет марш семьи в противовес ЛГБТ-параду* - РИА Новости, 10.06.2025
Оппозиция в Молдавии проведет марш семьи в противовес ЛГБТ-параду*
Оппозиционная Партия социалистов Молдавии анонсировала проведение 15 июня марша семьи, чтобы таким образом высказать несогласие с проведением в столице акций... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:27:00+03:00
2025-06-10T11:27:00+03:00
2025-06-10T11:27:00+03:00
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии анонсировала проведение 15 июня марша семьи, чтобы таким образом высказать несогласие с проведением в столице акций представителей ЛГБТ-сообщества* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Ранее Кагульские и Комратские епархии Православной Церкви Молдавии сообщили, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ-сообщества*. "Марш семьи — наш ответ моральному разложению! Мы против так называемого "марша гордости", который пытаются навязать кишиневцам 15 июня, в православный праздник Всех Святых, несмотря на запрет городских властей Кишинева. Это не "праздник равенства", а демонстрация агрессии против нашей веры, нашей культуры, наших детей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии. Оппозиция приглашает к участию жителей и гостей столицы, общественные, религиозные и патриотические организации. "Мы не допустим, чтобы на улицах столицы, вопреки воле большинства, шла навязанная извне пропаганда ЛГБТ*, особенно направленная на школы и детские умы. Мы против разрушения морали под прикрытием "прав человека", когда на деле навязываются чуждые модели и ценности", - отмечено в заявлении. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567324.html
https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, традиционные ценности, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, традиционные ценности, В мире
Оппозиция в Молдавии проведет марш семьи в противовес ЛГБТ-параду*
Партия социалистов Молдавии проведет марш семьи в противовес ЛГБТ-параду 15 июня
КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии анонсировала проведение 15 июня марша семьи, чтобы таким образом высказать несогласие с проведением в столице акций представителей ЛГБТ-сообщества* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ)
Ранее Кагульские и Комратские епархии Православной Церкви Молдавии
сообщили, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ-сообщества*.
"Марш семьи — наш ответ моральному разложению! Мы против так называемого "марша гордости", который пытаются навязать кишиневцам 15 июня, в православный праздник Всех Святых, несмотря на запрет городских властей Кишинева
. Это не "праздник равенства", а демонстрация агрессии против нашей веры, нашей культуры, наших детей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Оппозиция приглашает к участию жителей и гостей столицы, общественные, религиозные и патриотические организации.
"Мы не допустим, чтобы на улицах столицы, вопреки воле большинства, шла навязанная извне пропаганда ЛГБТ*, особенно направленная на школы и детские умы. Мы против разрушения морали под прикрытием "прав человека", когда на деле навязываются чуждые модели и ценности", - отмечено в заявлении.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*.
Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ