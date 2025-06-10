https://ria.ru/20250610/opasnost-2022008844.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:15:00+03:00

2025-06-10T14:15:00+03:00

2025-06-10T14:16:00+03:00

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.Сигнал об опасности поступил в 14.09 мск.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

республика крым

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия