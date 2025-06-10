https://ria.ru/20250610/opasnost-2021923073.html

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.06.2025

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T06:44:00+03:00

2025-06-10T06:44:00+03:00

2025-06-10T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

оренбургская область

евгений солнцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев."Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области!" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/opasnost-2021921841.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, евгений солнцев