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В Мордовии отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/opasnost-2021921721.html
В Мордовии отменили опасность атаки БПЛА
В Мордовии отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.06.2025
В Мордовии отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:59:00+03:00
2025-06-10T05:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. Опасность была объявлена в 1.23 мск, она продлилась до 5.51 мск. "Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в Республике Мордовия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250610/opasnost-2021921386.html
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республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
В Мордовии отменили опасность атаки БПЛА

В Мордовии власти отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
Опасность была объявлена в 1.23 мск, она продлилась до 5.51 мск.
"Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в Республике Мордовия", - говорится в сообщении.
Иваново - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
05:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика Мордовия
 
 
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