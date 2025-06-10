https://ria.ru/20250610/opasnost-2021918608.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.06.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:08:00+03:00
2025-06-10T05:08:00+03:00
2025-06-10T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Опасность БПЛА вводилась в регионе в 2.14 мск, она продлилась до 4.56 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области власти отменили опасность атаки БПЛА