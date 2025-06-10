https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021922235.html
В аэропортах Кирова и Ижевска ввели ограничения на полеты
В аэропортах Кирова и Ижевска ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропортах Кирова и Ижевска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:15:00+03:00
2025-06-10T06:15:00+03:00
2025-06-10T06:17:00+03:00
ижевск
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Киров (Победилово; USKK)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021918502.html
ижевск
киров
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ижевск, киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ижевск, Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Кирова и Ижевска ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Кирова и Ижевска ввели ограничения на полеты