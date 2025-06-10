https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021919417.html

В аэропортах Самары и Тамбова сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Тамбова сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025

В аэропортах Самары и Тамбова сняли временные ограничения на полеты

Ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:19:00+03:00

2025-06-10T05:19:00+03:00

2025-06-10T05:19:00+03:00

самара

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Самара ("Курумоч") и Тамбов ("Донское") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021914972.html

самара

тамбов

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самара, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)