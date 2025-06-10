https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021918502.html

В Пулково ввели временные ограничения на полеты

В Пулково ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025

В Пулково ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:06:00+03:00

2025-06-10T05:06:00+03:00

2025-06-10T05:06:00+03:00

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021918142.html

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санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации