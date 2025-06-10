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В Пулково ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025
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05:06 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021918502.html
В Пулково ввели временные ограничения на полеты
В Пулково ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025
В Пулково ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:06:00+03:00
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санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - написал он в Telegram-канале.
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В Пулково ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в Пулково ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - написал он в Telegram-канале.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
05:00
 
Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
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