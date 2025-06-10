https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021918142.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:00:00+03:00

2025-06-10T05:00:00+03:00

2025-06-10T05:00:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск ("Бегишево"; код ИКАО: UWKE). Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021914712.html

нижнекамск

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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации