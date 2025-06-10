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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:00:00+03:00
2025-06-10T05:00:00+03:00
2025-06-10T05:00:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск ("Бегишево"; код ИКАО: UWKE). Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021914712.html
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты