https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021914972.html

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:42:00+03:00

2025-06-10T03:42:00+03:00

2025-06-10T03:45:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Калуга ("Грабцево") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021911324.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)