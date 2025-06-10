https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021911768.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T02:09:00+03:00
2025-06-10T02:09:00+03:00
2025-06-10T02:10:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021908942.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты