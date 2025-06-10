https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021909552.html
В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во всех аэропортах Москвы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T01:16:00+03:00
2025-06-10T01:16:00+03:00
2025-06-10T01:37:00+03:00
жуковский
москва
раменский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во всех аэропортах Москвы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Самолеты не принимают и не отправляют аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, написал Кореняко в Telegram-канале.Ранее ограничения ввели в аэропортах Калуги и Тамбова.
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жуковский, москва, раменский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Москва, Раменский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты