https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021909552.html

В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025

В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во всех аэропортах Москвы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T01:16:00+03:00

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жуковский

москва

раменский

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во всех аэропортах Москвы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Самолеты не принимают и не отправляют аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, написал Кореняко в Telegram-канале.Ранее ограничения ввели в аэропортах Калуги и Тамбова.

https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021908942.html

жуковский

москва

раменский

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жуковский, москва, раменский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)