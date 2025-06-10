https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021908942.html

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T00:57:00+03:00

2025-06-10T00:57:00+03:00

2025-06-10T00:57:00+03:00

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250609/kaluga-2021903083.html

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации