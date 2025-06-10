https://ria.ru/20250610/obstrel-2021907345.html
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.06.2025
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:25:00+03:00
2025-06-10T00:25:00+03:00
2025-06-10T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 16 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении мирного жителя и сотрудника МЧС. За предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.
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украина
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украина, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов