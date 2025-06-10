https://ria.ru/20250610/oblast-2021930346.html

Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог

Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 10.06.2025

Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дополнительном финансировании на сумму около 340 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка в... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:19:00+03:00

2025-06-10T08:19:00+03:00

2025-06-10T08:50:00+03:00

омская область

омская область

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виталий хоценко

владимир путин

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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дополнительном финансировании на сумму около 340 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка в регионе, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Средства из федерального бюджета направят на ремонт дорог в северных районах региона, где паводковая ситуация нанесла наибольший ущерб. "Омская область получит около 340 миллионов рублей на восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате паводка. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Губернатор выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и правительству России за системную поддержку региона", – написали в пресс-службе. Также в региональный бюджет поступит еще 417 миллионов рублей на возмещение затрат, понесенных областью при ликвидации последствий весеннего половодья 2024 года.

https://ria.ru/20250609/omsk-2021737737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омская область, россия, виталий хоценко, владимир путин