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Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 10.06.2025
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Омская область
 
08:19 10.06.2025 (обновлено: 08:50 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/oblast-2021930346.html
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 10.06.2025
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дополнительном финансировании на сумму около 340 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:19:00+03:00
2025-06-10T08:50:00+03:00
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дополнительном финансировании на сумму около 340 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка в регионе, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Средства из федерального бюджета направят на ремонт дорог в северных районах региона, где паводковая ситуация нанесла наибольший ущерб. "Омская область получит около 340 миллионов рублей на восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате паводка. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Губернатор выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и правительству России за системную поддержку региона", – написали в пресс-службе. Также в региональный бюджет поступит еще 417 миллионов рублей на возмещение затрат, понесенных областью при ликвидации последствий весеннего половодья 2024 года.
https://ria.ru/20250609/omsk-2021737737.html
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омская область, россия, виталий хоценко, владимир путин
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Владимир Путин
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог

Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог после паводков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Омской области
Паводок в Омской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паводок в Омской области
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дополнительном финансировании на сумму около 340 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка в регионе, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Средства из федерального бюджета направят на ремонт дорог в северных районах региона, где паводковая ситуация нанесла наибольший ущерб.
«
"Омская область получит около 340 миллионов рублей на восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате паводка. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Губернатор выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и правительству России за системную поддержку региона", – написали в пресс-службе.
Также в региональный бюджет поступит еще 417 миллионов рублей на возмещение затрат, понесенных областью при ликвидации последствий весеннего половодья 2024 года.
Строительство школы в микрорайоне Серебряный берег в Омске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Омская областьОмская областьРоссияВиталий ХоценкоВладимир Путин
 
 
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