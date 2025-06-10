https://ria.ru/20250610/oblast-2021930346.html
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 10.06.2025
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дополнительном финансировании на сумму около 340 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:19:00+03:00
2025-06-10T08:19:00+03:00
2025-06-10T08:50:00+03:00
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149596/37/1495963713_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_80f294d03323c19c883cf2c02493d202.jpg
ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дополнительном финансировании на сумму около 340 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка в регионе, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Средства из федерального бюджета направят на ремонт дорог в северных районах региона, где паводковая ситуация нанесла наибольший ущерб. "Омская область получит около 340 миллионов рублей на восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате паводка. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Губернатор выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и правительству России за системную поддержку региона", – написали в пресс-службе. Также в региональный бюджет поступит еще 417 миллионов рублей на возмещение затрат, понесенных областью при ликвидации последствий весеннего половодья 2024 года.
https://ria.ru/20250609/omsk-2021737737.html
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149596/37/1495963713_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bb3194d954234aa8193c6f9b8256427.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, россия, виталий хоценко, владимир путин
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Владимир Путин
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог после паводков