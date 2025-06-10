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Новосибирский суд признал вину экс-полицейских по делу об убийстве девушки

Новосибирский суд признал вину экс-полицейских по делу об убийстве девушки - РИА Новости, 10.06.2025

Новосибирский суд признал вину экс-полицейских по делу об убийстве девушки

Новосибирский областной суд признал бывших полицейских ОВД по Усть-Таркскому району Новосибирской области Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея причастными к... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:34:00+03:00

2025-06-10T11:34:00+03:00

2025-06-10T11:34:00+03:00

происшествия

россия

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новосибирск

новосибирский областной суд

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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд признал бывших полицейских ОВД по Усть-Таркскому району Новосибирской области Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея причастными к смерти девушки в 2010 году, однако оправдал их по обвинениям в ее похищении и убийстве, сообщили РИА Новости в суде. Центральный районный суд Новосибирска в августе 2023 года заключил экс-полицейских под стражу по делу об убийстве девушки-подростка, которая перед смертью попала в ДТП. Кудрявцев обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Ему и Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору. Также их обвиняли в убийстве девушки по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление. "Кудрявцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами на два года. В связи с истечением срока давности Кудрявцев освобожден от наказания", - сообщила РИА Новости представитель суда. Кудрявцева оправдали по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за отсутствием в деяниях состава преступления, по пунктам "а" и "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение малолетнего группой лиц) - за неустановлением события преступления. По этим обвинениям он имеет право на реабилитацию, отметили в суде. "Евгений Бартоломей признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности", - сообщила собеседница агентства. Бартоломей оправдан он по пункту "а" и "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц) за отсутствием в деяниях состава преступления, по пункту "в", "ж", к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего группой лиц с целью скрыть другое преступление) - за неустановлением события преступления. Также имеет право на реабилитацию по этим обвинениям. До вступления приговора в законную силу обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд установил, что вечером 2 марта 2010 года оперативный дежурный ОВД по Усть-Таркскому району Кудрявцев на автомобиле "ГАЗ-3110" сбил пешехода – несовершеннолетнюю жительницу села Яркуль, которая скончалась на месте происшествия. Находившийся в автомобиле оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД по Усть-Таркскому району Бартоломей не сообщил о случившемся в органы внутренних дел и не задержал Кудрявцева, а вместо этого скрыл факт ДТП и "предпринял меры к сокрытию трупа погибшей несовершеннолетней". В прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что вопрос об обжаловании будет решен после изучения приговора суда. По данным СУСК РФ по Новосибирской области, речь идет о безвестном исчезновении в 2010 году 15-летней жительницы Усть-Тарского района Новосибирской области. Расследование уголовного дела было возобновлено в июле 2023 года.

https://ria.ru/20250609/khalat-2021855009.html

https://ria.ru/20250609/sk-2021841647.html

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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, новосибирский областной суд