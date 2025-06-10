https://ria.ru/20250610/novgorod-2022077732.html

Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30%

Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30% - РИА Новости, 10.06.2025

Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30%

Количество производителей детских товаров в Новгородской области увеличилось на 30% за три года, в этой сфере работают 39 субъектов малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:42:00+03:00

2025-06-10T17:42:00+03:00

2025-06-10T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество производителей детских товаров в Новгородской области увеличилось на 30% за три года, в этой сфере работают 39 субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает министерство инвестиционной политики региона. "В Новгородской области предприниматели выпускают множество продукции для подрастающего поколения, в том числе детскую одежду, игрушки, средства гигиены. Наш бизнес производит качественные товары, которые успешно продаются по всей России и поставляются на зарубежные рынки", - отметил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев. Глава ведомства добавил, что власти со своей стороны поддерживают локальные бренды в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", В пресс-службе также отметили, что местные компании сотрудничают с Новгородским центром поддержки экспорта.

https://ria.ru/20250609/oblduma-2021771763.html

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