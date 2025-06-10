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Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30% - РИА Новости, 10.06.2025
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Твой бизнес
 
17:42 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/novgorod-2022077732.html
Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30%
Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30% - РИА Новости, 10.06.2025
Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30%
Количество производителей детских товаров в Новгородской области увеличилось на 30% за три года, в этой сфере работают 39 субъектов малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:42:00+03:00
2025-06-10T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество производителей детских товаров в Новгородской области увеличилось на 30% за три года, в этой сфере работают 39 субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает министерство инвестиционной политики региона. "В Новгородской области предприниматели выпускают множество продукции для подрастающего поколения, в том числе детскую одежду, игрушки, средства гигиены. Наш бизнес производит качественные товары, которые успешно продаются по всей России и поставляются на зарубежные рынки", - отметил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев. Глава ведомства добавил, что власти со своей стороны поддерживают локальные бренды в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", В пресс-службе также отметили, что местные компании сотрудничают с Новгородским центром поддержки экспорта.
https://ria.ru/20250609/oblduma-2021771763.html
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экономика, новгородская область, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Экономика, Новгородская область, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30%

В Новгородской области стало на 30% больше производителей детских товаров

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВ магазине игрушек
В магазине игрушек - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество производителей детских товаров в Новгородской области увеличилось на 30% за три года, в этой сфере работают 39 субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает министерство инвестиционной политики региона.
"В Новгородской области предприниматели выпускают множество продукции для подрастающего поколения, в том числе детскую одежду, игрушки, средства гигиены. Наш бизнес производит качественные товары, которые успешно продаются по всей России и поставляются на зарубежные рынки", - отметил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.
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Глава ведомства добавил, что власти со своей стороны поддерживают локальные бренды в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика",
В пресс-службе также отметили, что местные компании сотрудничают с Новгородским центром поддержки экспорта.
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