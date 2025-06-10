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Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г - РИА Новости, 10.06.2025
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17:33 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/novgorod-2022074080.html
Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г
Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г - РИА Новости, 10.06.2025
Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г
Реконструкцию 121,5 километров электросетей проведут в Новгородской области в 2025 году в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:33:00+03:00
2025-06-10T17:33:00+03:00
экономика
новгородская область
москва
александра дронова
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Реконструкцию 121,5 километров электросетей проведут в Новгородской области в 2025 году в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что встретился во вторник в Москве с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым. На встрече были рассмотрены вопросы реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса региона в целях повышения качества электроснабжения граждан. "В этом году планируется реконструкция девяти высоковольтных линий общей протяженностью 121,5 километров... Кроме того, специально закуплены 76 единиц специализированной техники для оперативного обслуживания и устранения возможных аварийных ситуаций. Продолжаем работу!" - сообщил Дронов. Он отметил, что на встрече также обсудили задачи на 2026 год. Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад" сообщала, что компания направит 4,7 миллиарда рублей на программу повышения надежности электроснабжения в Новгородской области, которая рассчитана до 2026 года. Компания отремонтирует 244 километра линий электропередачи, 138 подстанций, 60 трансформаторных подстанций и расчистит 3,7 тысячи гектаров просек ЛЭП.
https://ria.ru/20250609/oblduma-2021771763.html
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экономика, новгородская область, москва, александра дронова, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Новгородская область, Москва, Александра Дронова, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г

В Новгородской области в 2025 г. реконструируют 121 километр электросетей

© Фото : Правительство Московской области Энергетик восстанавливает электросети
Энергетик восстанавливает электросети - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Правительство Московской области
Энергетик восстанавливает электросети. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Реконструкцию 121,5 километров электросетей проведут в Новгородской области в 2025 году в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что встретился во вторник в Москве с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым. На встрече были рассмотрены вопросы реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса региона в целях повышения качества электроснабжения граждан.
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"В этом году планируется реконструкция девяти высоковольтных линий общей протяженностью 121,5 километров... Кроме того, специально закуплены 76 единиц специализированной техники для оперативного обслуживания и устранения возможных аварийных ситуаций. Продолжаем работу!" - сообщил Дронов.
Он отметил, что на встрече также обсудили задачи на 2026 год.
Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад" сообщала, что компания направит 4,7 миллиарда рублей на программу повышения надежности электроснабжения в Новгородской области, которая рассчитана до 2026 года. Компания отремонтирует 244 километра линий электропередачи, 138 подстанций, 60 трансформаторных подстанций и расчистит 3,7 тысячи гектаров просек ЛЭП.
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ЭкономикаНовгородская областьМоскваАлександра ДроноваСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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