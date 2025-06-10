https://ria.ru/20250610/novgorod-2022074080.html

Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г

Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г - РИА Новости, 10.06.2025

Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г

Реконструкцию 121,5 километров электросетей проведут в Новгородской области в 2025 году в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:33:00+03:00

2025-06-10T17:33:00+03:00

2025-06-10T17:33:00+03:00

экономика

новгородская область

москва

александра дронова

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Реконструкцию 121,5 километров электросетей проведут в Новгородской области в 2025 году в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что встретился во вторник в Москве с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым. На встрече были рассмотрены вопросы реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса региона в целях повышения качества электроснабжения граждан. "В этом году планируется реконструкция девяти высоковольтных линий общей протяженностью 121,5 километров... Кроме того, специально закуплены 76 единиц специализированной техники для оперативного обслуживания и устранения возможных аварийных ситуаций. Продолжаем работу!" - сообщил Дронов. Он отметил, что на встрече также обсудили задачи на 2026 год. Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад" сообщала, что компания направит 4,7 миллиарда рублей на программу повышения надежности электроснабжения в Новгородской области, которая рассчитана до 2026 года. Компания отремонтирует 244 километра линий электропередачи, 138 подстанций, 60 трансформаторных подстанций и расчистит 3,7 тысячи гектаров просек ЛЭП.

https://ria.ru/20250609/oblduma-2021771763.html

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новгородская область

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экономика, новгородская область, москва, александра дронова, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)