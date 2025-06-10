https://ria.ru/20250610/novgorod-2021990300.html
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике - РИА Новости, 10.06.2025
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике
Пожар в частной клинике в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:11:00+03:00
2025-06-10T13:11:00+03:00
2025-06-10T13:11:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар в частной клинике в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Нижнем Новгороде локализован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250610/vladivostok-2021923840.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике
Пожар в клинике в Нижнем Новгороде локализовали на площади 400 квадратных метров