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В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике - РИА Новости, 10.06.2025
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13:11 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/novgorod-2021990300.html
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике - РИА Новости, 10.06.2025
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике
Пожар в частной клинике в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.06.2025
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происшествия
нижний новгород
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар в частной клинике в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Нижнем Новгороде локализован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в частной клинике

Пожар в клинике в Нижнем Новгороде локализовали на площади 400 квадратных метров

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Нижнем Новгороде
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар в частной клинике в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Нижнем Новгороде локализован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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