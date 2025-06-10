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В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 10.06.2025
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11:53 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/nizhnekamsk-2021968543.html
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:53:00+03:00
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нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации. Во вторник в Росавиации заявили что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска. "В аэропорту Нижнекамск ("Бегишево") сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации. В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250608/samolet-2021657310.html
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации.
Во вторник в Росавиации заявили что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска.
«
"В аэропорту Нижнекамск ("Бегишево") сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.
В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы
8 июня, 18:41
 
НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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