https://ria.ru/20250610/nizhnekamsk-2021968543.html
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:53:00+03:00
2025-06-10T11:53:00+03:00
2025-06-10T11:53:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации. Во вторник в Росавиации заявили что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска. "В аэропорту Нижнекамск ("Бегишево") сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации. В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250608/samolet-2021657310.html
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов