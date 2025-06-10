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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.06.2025
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11:39 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/nizhnekamsk-2021966858.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:39:00+03:00
2025-06-10T11:39:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250610/pulkovo-2021929402.html
нижнекамск
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ограничили прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В аэропорту Пулково сняли ограничения
Вчера, 08:09
 
НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииПроисшествия
 
 
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