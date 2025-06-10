https://ria.ru/20250610/nauka-2021823350.html

Найден способ быстро выявлять рак крови

Найден способ быстро выявлять рак крови - РИА Новости, 10.06.2025

Найден способ быстро выявлять рак крови

Новый метод для выявления множественной миеломы — онкологического заболевания крови, разработали специалисты Самарского университета в составе международного... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:00:00+03:00

2025-06-10T09:00:00+03:00

2025-06-10T09:00:00+03:00

наука

наука

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северо-западный университет

рак

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Новый метод для выявления множественной миеломы — онкологического заболевания крови, разработали специалисты Самарского университета в составе международного исследовательского коллектива. В отличие от существующих в клинической практике способов диагностики этого заболевания, предложенный метод быстрее и менее затратен. Результаты представлены в Light: Advanced Manufacturing.Множественная миелома – опухолевое заболевание клеток плазмы крови, который ежегодно диагностируется у 7 пациентов из 100 000 по данным Американской организации онкологов. В настоящее время диагностика миеломы проводится с использованием дорогостоящих методов, пробы для которых отбираются инвазивным путем, рассказали специалисты Самарского университета.Специалисты Самарского университета с коллегами из самарских медицинских учреждений и Северо-Западного университета (Сиань, Китай) создали более доступный и быстрый в исполнении метод выявления множественной миеломы. В его основе сочетание технологии гигантского комбинационного рассеяния лазерного излучения и искусственного интеллекта, рассказала одна из авторов разработки, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Людмила Братченко."Множественная миелома — это рак, возникающий из аномальных плазматических клеток в костном мозге, и его ранняя диагностика имеет решающее значение для успешного лечения. Новая методика должна упростить и ускорить диагностику. Методика работает на основе доступного оборудования, без необходимости сложных подготовительных процедур, что делает ее перспективной для массового применения", — подчеркнула специалист.Для проведения диагностического теста необходим лазер и подложки с наночастицами серебра, на которую наносится капля сыворотки крови, объяснила Братченко."Представьте, что у вас есть особый "супер-микроскоп", который позволяет видеть "химический отпечаток" крови. Серебряные наночастицы многократно усиливают этот "химический отпечаток", что позволяет выявлять изменения в составе крови, характерные для множественной миеломы, даже в малых количествах. Анализ этих сигналов с помощью искусственного интеллекта показывает, есть ли у человека опасное заболевание", — добавила она.Исследование показало, что разработанная исследователями методика с точностью более 96 процентов позволяет выявить множественную миелому, что позволит снизить смертность от заболевания.Ученые планируют расширить исследование, включив больше образцов и различных групп пациентов, чтобы повысить устойчивость и универсальность метода. Также стоит задача автоматизировать процесс анализа, создать компактные устройства для быстрой диагностики в клинике, подытожили исследователи.

https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html

https://ria.ru/20250417/rak-2011722595.html

https://ri.ria.ru/20250228/nauka-2002009540.html

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