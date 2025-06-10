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Найден способ быстро выявлять рак крови - РИА Новости, 10.06.2025
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Наука
 
09:00 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/nauka-2021823350.html
Найден способ быстро выявлять рак крови
Найден способ быстро выявлять рак крови - РИА Новости, 10.06.2025
Найден способ быстро выявлять рак крови
Новый метод для выявления множественной миеломы — онкологического заболевания крови, разработали специалисты Самарского университета в составе международного... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:00:00+03:00
2025-06-10T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
сиань
самарский университет
китай
северо-западный университет
рак
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Новый метод для выявления множественной миеломы — онкологического заболевания крови, разработали специалисты Самарского университета в составе международного исследовательского коллектива. В отличие от существующих в клинической практике способов диагностики этого заболевания, предложенный метод быстрее и менее затратен. Результаты представлены в Light: Advanced Manufacturing.Множественная миелома – опухолевое заболевание клеток плазмы крови, который ежегодно диагностируется у 7 пациентов из 100 000 по данным Американской организации онкологов. В настоящее время диагностика миеломы проводится с использованием дорогостоящих методов, пробы для которых отбираются инвазивным путем, рассказали специалисты Самарского университета.Специалисты Самарского университета с коллегами из самарских медицинских учреждений и Северо-Западного университета (Сиань, Китай) создали более доступный и быстрый в исполнении метод выявления множественной миеломы. В его основе сочетание технологии гигантского комбинационного рассеяния лазерного излучения и искусственного интеллекта, рассказала одна из авторов разработки, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Людмила Братченко.&quot;Множественная миелома — это рак, возникающий из аномальных плазматических клеток в костном мозге, и его ранняя диагностика имеет решающее значение для успешного лечения. Новая методика должна упростить и ускорить диагностику. Методика работает на основе доступного оборудования, без необходимости сложных подготовительных процедур, что делает ее перспективной для массового применения&quot;, — подчеркнула специалист.Для проведения диагностического теста необходим лазер и подложки с наночастицами серебра, на которую наносится капля сыворотки крови, объяснила Братченко."Представьте, что у вас есть особый "супер-микроскоп", который позволяет видеть "химический отпечаток" крови. Серебряные наночастицы многократно усиливают этот "химический отпечаток", что позволяет выявлять изменения в составе крови, характерные для множественной миеломы, даже в малых количествах. Анализ этих сигналов с помощью искусственного интеллекта показывает, есть ли у человека опасное заболевание", — добавила она.Исследование показало, что разработанная исследователями методика с точностью более 96 процентов позволяет выявить множественную миелому, что позволит снизить смертность от заболевания.Ученые планируют расширить исследование, включив больше образцов и различных групп пациентов, чтобы повысить устойчивость и универсальность метода. Также стоит задача автоматизировать процесс анализа, создать компактные устройства для быстрой диагностики в клинике, подытожили исследователи.
https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html
https://ria.ru/20250417/rak-2011722595.html
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наука, университетская наука, сиань, самарский университет, китай, северо-западный университет, рак, онкология, рак крови, самара, россия, медицина, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Сиань, Самарский университет, Китай, Северо-Западный университет, Рак, Онкология, Рак крови, Самара, Россия, Медицина, Здоровье - Общество

Найден способ быстро выявлять рак крови

© Getty Images / koto_fejaРаковые клетки в крови
Раковые клетки в крови - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Getty Images / koto_feja
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Новый метод для выявления множественной миеломы — онкологического заболевания крови, разработали специалисты Самарского университета в составе международного исследовательского коллектива. В отличие от существующих в клинической практике способов диагностики этого заболевания, предложенный метод быстрее и менее затратен. Результаты представлены в Light: Advanced Manufacturing.
Множественная миелома – опухолевое заболевание клеток плазмы крови, который ежегодно диагностируется у 7 пациентов из 100 000 по данным Американской организации онкологов. В настоящее время диагностика миеломы проводится с использованием дорогостоящих методов, пробы для которых отбираются инвазивным путем, рассказали специалисты Самарского университета.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Ученые улучшили раннюю диагностику "женского" рака
22 ноября 2024, 09:00
Специалисты Самарского университета с коллегами из самарских медицинских учреждений и Северо-Западного университета (Сиань, Китай) создали более доступный и быстрый в исполнении метод выявления множественной миеломы. В его основе сочетание технологии гигантского комбинационного рассеяния лазерного излучения и искусственного интеллекта, рассказала одна из авторов разработки, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Людмила Братченко.
«

"Множественная миелома — это рак, возникающий из аномальных плазматических клеток в костном мозге, и его ранняя диагностика имеет решающее значение для успешного лечения. Новая методика должна упростить и ускорить диагностику. Методика работает на основе доступного оборудования, без необходимости сложных подготовительных процедур, что делает ее перспективной для массового применения", — подчеркнула специалист.

Для проведения диагностического теста необходим лазер и подложки с наночастицами серебра, на которую наносится капля сыворотки крови, объяснила Братченко.
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"Представьте, что у вас есть особый "супер-микроскоп", который позволяет видеть "химический отпечаток" крови. Серебряные наночастицы многократно усиливают этот "химический отпечаток", что позволяет выявлять изменения в составе крови, характерные для множественной миеломы, даже в малых количествах. Анализ этих сигналов с помощью искусственного интеллекта показывает, есть ли у человека опасное заболевание", — добавила она.
Исследование показало, что разработанная исследователями методика с точностью более 96 процентов позволяет выявить множественную миелому, что позволит снизить смертность от заболевания.
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Ученые планируют расширить исследование, включив больше образцов и различных групп пациентов, чтобы повысить устойчивость и универсальность метода. Также стоит задача автоматизировать процесс анализа, создать компактные устройства для быстрой диагностики в клинике, подытожили исследователи.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСианьСамарский университетКитайСеверо-Западный университетРакОнкологияРак кровиСамараРоссияМедицинаЗдоровье - Общество
 
 
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