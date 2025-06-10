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"Путин не будет ждать". В ФРГ выступили с дерзким призывом из-за России
"Путин не будет ждать". В ФРГ выступили с дерзким призывом из-за России - РИА Новости, 10.06.2025
"Путин не будет ждать". В ФРГ выступили с дерзким призывом из-за России
Депутат бундестага Норберт Реттген в интервью немецкому журналу Stern призвал усилить обороноспособность НАТО из-за якобы российской угрозы. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:32:00+03:00
2025-06-10T10:32:00+03:00
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МОСКВА,10 июн — РИА Новости. Депутат бундестага Норберт Реттген в интервью немецкому журналу Stern призвал усилить обороноспособность НАТО из-за якобы российской угрозы."Путин не будет ждать, пока НАТО завершит подготовку. <...> Поэтому мы должны действовать быстрее", — сказал он.Издание отметило, что в Германии сейчас остро стоит вопрос о введении дополнительного призыва в немецкую армию для ее подготовки к чрезвычайным ситуациям.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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НАТО, Норберт Реттген, Россия, Германия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
"Путин не будет ждать". В ФРГ выступили с дерзким призывом из-за России
Депутат бундестага Реттген призвал усилить НАТО из-за якобы угрозы от России