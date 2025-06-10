https://ria.ru/20250610/nato-2021953921.html

"Путин не будет ждать". В ФРГ выступили с дерзким призывом из-за России

"Путин не будет ждать". В ФРГ выступили с дерзким призывом из-за России - РИА Новости, 10.06.2025

"Путин не будет ждать". В ФРГ выступили с дерзким призывом из-за России

Депутат бундестага Норберт Реттген в интервью немецкому журналу Stern призвал усилить обороноспособность НАТО из-за якобы российской угрозы. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:32:00+03:00

2025-06-10T10:32:00+03:00

2025-06-10T17:27:00+03:00

нато

норберт реттген

россия

германия

москва

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697312_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e0112cc55adff1105fd563da3c47181b.jpg

МОСКВА,10 июн — РИА Новости. Депутат бундестага Норберт Реттген в интервью немецкому журналу Stern призвал усилить обороноспособность НАТО из-за якобы российской угрозы."Путин не будет ждать, пока НАТО завершит подготовку. <...> Поэтому мы должны действовать быстрее", — сказал он.Издание отметило, что в Германии сейчас остро стоит вопрос о введении дополнительного призыва в немецкую армию для ее подготовки к чрезвычайным ситуациям.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250610/ryutte-2021913345.html

россия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, норберт реттген, россия, германия, москва, дмитрий песков, в мире