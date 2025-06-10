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В нападении в австрийской школе подозревают 22-летнего выпускника - РИА Новости, 10.06.2025
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14:06 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/napadenie-2022006700.html
В нападении в австрийской школе подозревают 22-летнего выпускника
В нападении в австрийской школе подозревают 22-летнего выпускника - РИА Новости, 10.06.2025
В нападении в австрийской школе подозревают 22-летнего выпускника
В нападении в Граце подозревают 22-летнего выпускника школы, который считал себя жертвой издевательств, его нашли мертвым в туалете, сообщила австрийская газета РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:06:00+03:00
2025-06-10T14:06:00+03:00
в мире
грац
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. В нападении в Граце подозревают 22-летнего выпускника школы, который считал себя жертвой издевательств, его нашли мертвым в туалете, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. "Нападавший, предположительно, бывший ученик, открыл стрельбу в двух классах школы BORG города Грац, расположенной на улице Dreierschützengasse", - сообщила газета. По информации СМИ, в результате стрельбы погибли минимум десять человек, еще 28 были госпитализированы с ранениями. "В настоящее время здание тщательно обыскивается. Предполагаемый преступник, как сообщается, был найден мертвым в одном из туалетов", - добавила газета, уточнив, что, по ее данным, молодому человеку было 22 года, он покончил с собой. "Молодой человек раньше учился в BORG и, как сообщается, считал себя жертвой издевательств", - уточнило издание. Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.
https://ria.ru/20250610/frantsija-2021990222.html
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Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
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в мире, грац
В мире, Грац
В нападении в австрийской школе подозревают 22-летнего выпускника

Kronen Zeitung: в нападении в Граце подозревается 22-летний выпускник школы

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. В нападении в Граце подозревают 22-летнего выпускника школы, который считал себя жертвой издевательств, его нашли мертвым в туалете, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.
"Нападавший, предположительно, бывший ученик, открыл стрельбу в двух классах школы BORG города Грац, расположенной на улице Dreierschützengasse", - сообщила газета. По информации СМИ, в результате стрельбы погибли минимум десять человек, еще 28 были госпитализированы с ранениями.
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"В настоящее время здание тщательно обыскивается. Предполагаемый преступник, как сообщается, был найден мертвым в одном из туалетов", - добавила газета, уточнив, что, по ее данным, молодому человеку было 22 года, он покончил с собой.
"Молодой человек раньше учился в BORG и, как сообщается, считал себя жертвой издевательств", - уточнило издание.
Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.
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