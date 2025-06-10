Колумбийского наемника осудили за теракт в Курской области
Колумбийский наемник осужден за теракт в Курской области на 28 лет
© Фото : Информационный центр СК РоссииПабло Пуэнтес Боорхэс
© Фото : Информационный центр СК России
Пабло Пуэнтес Боорхэс
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Колумбийский наемник осужден за совершение теракта в Курской области на 28 лет, сообщил следственный комитет РФ в Тelegram-канале.
"Доказательства, собранные главным следственным управлением следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Колумбия. Пабло Пуэнтес Боорхэс признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 226.1, пунктами "а", "в" части 2 статьи 205, части 4 статьи 222 УК РФ (наемничество; незаконное пересечение государственной границы РФ; контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов; террористический акт; незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.
Как уточняет следственный комитет, наемник, вооруженный автоматическим стрелковым оружием, на бронеавтомобиле незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области с целью причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Боорхэс в составе организованной группы угрожал применением оружия в отношении мирного населения, а также блокировал территорию Суджанского района Курской области, добавляет ведомство.
Как сообщает СК, Боорхэс был задержан в ходе боевых действий в районе населенного пункта Александрия Суджанского района Курской области. По ходатайству следственных органов СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК сообщил, что он полностью признал вину.
"Приговором суда Боорхэсу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с Боорхэса конфисковано в доход государства свыше 230 тысяч рублей", - добавило ведомство.