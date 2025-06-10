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Колумбийского наемника осудили за теракт в Курской области - РИА Новости, 10.06.2025
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17:34 10.06.2025 (обновлено: 17:45 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/naemnik-2022074618.html
Колумбийского наемника осудили за теракт в Курской области
Колумбийского наемника осудили за теракт в Курской области - РИА Новости, 10.06.2025
Колумбийского наемника осудили за теракт в Курской области
Колумбийский наемник осужден за совершение теракта в Курской области на 28 лет, сообщил следственный комитет РФ в Тelegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:34:00+03:00
2025-06-10T17:45:00+03:00
происшествия
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Колумбийский наемник осужден за совершение теракта в Курской области на 28 лет, сообщил следственный комитет РФ в Тelegram-канале. "Доказательства, собранные главным следственным управлением следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Колумбия. Пабло Пуэнтес Боорхэс признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 226.1, пунктами "а", "в" части 2 статьи 205, части 4 статьи 222 УК РФ (наемничество; незаконное пересечение государственной границы РФ; контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов; террористический акт; незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении. Установлено, что Боорхэс в конце 2024 года добровольно вступил в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, принимая участие в вооруженном конфликте на стороне Украины за материальное вознаграждение. Как уточняет следственный комитет, наемник, вооруженный автоматическим стрелковым оружием, на бронеавтомобиле незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области с целью причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Боорхэс в составе организованной группы угрожал применением оружия в отношении мирного населения, а также блокировал территорию Суджанского района Курской области, добавляет ведомство. Как сообщает СК, Боорхэс был задержан в ходе боевых действий в районе населенного пункта Александрия Суджанского района Курской области. По ходатайству следственных органов СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК сообщил, что он полностью признал вину. "Приговором суда Боорхэсу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с Боорхэса конфисковано в доход государства свыше 230 тысяч рублей", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20250610/prokuror-2022040478.html
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происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Колумбийского наемника осудили за теракт в Курской области

Колумбийский наемник осужден за теракт в Курской области на 28 лет

© Фото : Информационный центр СК РоссииПабло Пуэнтес Боорхэс
Пабло Пуэнтес Боорхэс - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Информационный центр СК России
Пабло Пуэнтес Боорхэс
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Колумбийский наемник осужден за совершение теракта в Курской области на 28 лет, сообщил следственный комитет РФ в Тelegram-канале.
"Доказательства, собранные главным следственным управлением следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Колумбия. Пабло Пуэнтес Боорхэс признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 226.1, пунктами "а", "в" части 2 статьи 205, части 4 статьи 222 УК РФ (наемничество; незаконное пересечение государственной границы РФ; контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов; террористический акт; незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.
Установлено, что Боорхэс в конце 2024 года добровольно вступил в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, принимая участие в вооруженном конфликте на стороне Украины за материальное вознаграждение.
Как уточняет следственный комитет, наемник, вооруженный автоматическим стрелковым оружием, на бронеавтомобиле незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области с целью причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Боорхэс в составе организованной группы угрожал применением оружия в отношении мирного населения, а также блокировал территорию Суджанского района Курской области, добавляет ведомство.
Как сообщает СК, Боорхэс был задержан в ходе боевых действий в районе населенного пункта Александрия Суджанского района Курской области. По ходатайству следственных органов СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК сообщил, что он полностью признал вину.
"Приговором суда Боорхэсу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с Боорхэса конфисковано в доход государства свыше 230 тысяч рублей", - добавило ведомство.
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