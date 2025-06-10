https://ria.ru/20250610/mvd-2021963107.html

В госпитале в Москве произошло короткое замыкание

В госпитале в Москве произошло короткое замыкание - РИА Новости, 10.06.2025

В госпитале в Москве произошло короткое замыкание

Короткое замыкание произошло в Главном клиническом госпитале МВД РФ в Москве, была оперативно организована эвакуация, пострадавших нет, задымление... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:20:00+03:00

2025-06-10T11:20:00+03:00

2025-06-10T11:20:00+03:00

происшествия

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в Главном клиническом госпитале МВД РФ в Москве, была оперативно организована эвакуация, пострадавших нет, задымление ликвидировано, сообщила во вторник представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По ее данным, утром в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в столице на улице Народного Ополчения, произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением. "Медицинский персонал оперативно отреагировал на случившееся. Был вызван пожарный расчет и организована эвакуация больных. Пострадавших нет. В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено", - сообщила Волк. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из здания было эвакуировано порядка 500 человек.

https://ria.ru/20250610/pozhar-2021925865.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)