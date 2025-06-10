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В госпитале в Москве произошло короткое замыкание - РИА Новости, 10.06.2025
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11:20 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/mvd-2021963107.html
В госпитале в Москве произошло короткое замыкание
В госпитале в Москве произошло короткое замыкание - РИА Новости, 10.06.2025
В госпитале в Москве произошло короткое замыкание
Короткое замыкание произошло в Главном клиническом госпитале МВД РФ в Москве, была оперативно организована эвакуация, пострадавших нет, задымление... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:20:00+03:00
2025-06-10T11:20:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в Главном клиническом госпитале МВД РФ в Москве, была оперативно организована эвакуация, пострадавших нет, задымление ликвидировано, сообщила во вторник представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По ее данным, утром в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в столице на улице Народного Ополчения, произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением. "Медицинский персонал оперативно отреагировал на случившееся. Был вызван пожарный расчет и организована эвакуация больных. Пострадавших нет. В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено", - сообщила Волк. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из здания было эвакуировано порядка 500 человек.
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происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В госпитале в Москве произошло короткое замыкание

В госпитале в Москве произошло короткое замыкание, пострадавших нет

© РИА Новости / Александр ЯковлевСкорая помощь, милиция
Скорая помощь, милиция - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Александр Яковлев
Скорая помощь, милиция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в Главном клиническом госпитале МВД РФ в Москве, была оперативно организована эвакуация, пострадавших нет, задымление ликвидировано, сообщила во вторник представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
По ее данным, утром в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в столице на улице Народного Ополчения, произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением.
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"Медицинский персонал оперативно отреагировал на случившееся. Был вызван пожарный расчет и организована эвакуация больных. Пострадавших нет. В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено", - сообщила Волк.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из здания было эвакуировано порядка 500 человек.
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