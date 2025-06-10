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МВД предупредило о рисках мошенничества в преддверии Дня России - РИА Новости, 10.06.2025
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10:11 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/mvd-2021947978.html
МВД предупредило о рисках мошенничества в преддверии Дня России
МВД предупредило о рисках мошенничества в преддверии Дня России - РИА Новости, 10.06.2025
МВД предупредило о рисках мошенничества в преддверии Дня России
Фишинговые ссылки о "липовых" выплатах в честь Дня России уже фиксируются в мессенджерах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:11:00+03:00
2025-06-10T10:11:00+03:00
технологии
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 июн- РИА Новости. Фишинговые ссылки о "липовых" выплатах в честь Дня России уже фиксируются в мессенджерах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мы сообщали о росте рисков мошенничества в преддверии праздничных дней. День России не станет исключением. Фишинговые рассылки о "липовых" государственных выплатах в мессенджерах уже фиксируются, кроме того, эксперты прогнозируют использование дипфэйков и мошенничество в сфере отдыха и туризма", - говорится в сообщении. Правоохранители советуют быть бдительными, чтобы не испортить себе праздник. "Перепроверяйте информацию: ищите информацию на официальных сайтах госорганов или компаний... Никому не сообщайте коды авторизации, данные банковских карт, паспорта, логины и пароли… Избегайте приобретения авиабилетов или туров у неизвестных туристических компаний и, тем более, физических лиц", - заключили в ведомстве.
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технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о рисках мошенничества в преддверии Дня России

В МВД предупредили о росте активности мошенников в преддверии праздников

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Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн- РИА Новости. Фишинговые ссылки о "липовых" выплатах в честь Дня России уже фиксируются в мессенджерах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мы сообщали о росте рисков мошенничества в преддверии праздничных дней. День России не станет исключением. Фишинговые рассылки о "липовых" государственных выплатах в мессенджерах уже фиксируются, кроме того, эксперты прогнозируют использование дипфэйков и мошенничество в сфере отдыха и туризма", - говорится в сообщении.
Правоохранители советуют быть бдительными, чтобы не испортить себе праздник.
"Перепроверяйте информацию: ищите информацию на официальных сайтах госорганов или компаний... Никому не сообщайте коды авторизации, данные банковских карт, паспорта, логины и пароли… Избегайте приобретения авиабилетов или туров у неизвестных туристических компаний и, тем более, физических лиц", - заключили в ведомстве.
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ТехнологииРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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