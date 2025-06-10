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В Москве в 2025 г. модернизируют газорегуляторные пункты, сообщил Бирюков - РИА Новости, 10.06.2025
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09:00 10.06.2025 (обновлено: 13:50 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/moskva-2022002931.html
В Москве в 2025 г. модернизируют газорегуляторные пункты, сообщил Бирюков
В Москве в 2025 г. модернизируют газорегуляторные пункты, сообщил Бирюков - РИА Новости, 10.06.2025
В Москве в 2025 г. модернизируют газорегуляторные пункты, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства модернизируют в 2025 году 18 газорегуляторных пунктов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:00:00+03:00
2025-06-10T13:50:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
экономика
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизируют в 2025 году 18 газорегуляторных пунктов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Только в прошлом году модернизировали 15 таких объектов, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. В этом году запланированы работы на 18 пунктах", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что дополнительно обновят подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Все мероприятия пройдут без отключения потребителей. "В рамках проектов заменим устаревшее оборудование на новые газорегуляторные пункты шкафного типа, которые изготовлены из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Они имеют высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
https://ria.ru/20250609/biryukov-2021761098.html
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экономика, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве в 2025 г. модернизируют газорегуляторные пункты, сообщил Бирюков

Бирюков: восемнадцать газорегуляторных пунктов модернизируют в Москве в 2025 г.

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Газорегуляторный пункт
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Газорегуляторный пункт. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизируют в 2025 году 18 газорегуляторных пунктов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Только в прошлом году модернизировали 15 таких объектов, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. В этом году запланированы работы на 18 пунктах", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что дополнительно обновят подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Все мероприятия пройдут без отключения потребителей.
"В рамках проектов заменим устаревшее оборудование на новые газорегуляторные пункты шкафного типа, которые изготовлены из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Они имеют высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЭкономикаГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
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