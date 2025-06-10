https://ria.ru/20250610/moskva-2022002198.html

Расчеты поливомоечной техники круглосуточно дежурят в Москве

Расчеты поливомоечной техники круглосуточно дежурят в Москве - РИА Новости, 10.06.2025

Расчеты поливомоечной техники круглосуточно дежурят в Москве

Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:56:00+03:00

2025-06-10T11:56:00+03:00

2025-06-10T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Приняты дополнительные меры для предотвращения на территории ТиНАО возможных природных пожаров, на круглосуточное дежурство заступили шестнадцать расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи зеленых территорий, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины. Местом их базирования стали подразделения пожарно-спасательного гарнизона, расположенные на территории Троицкого и Новомосковского округов. "Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возможных возгораний на зеленых территориях, в том числе если водоисточники находятся в удалении", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ТиНАО дежурство 16 расчетов организовано в районах Вороново, Бекасово, Краснопахорский, в городских округах Щербинка и Троицк.

https://ria.ru/20250606/biryukov-2021312726.html

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, тинао, новомосковский административный округ