https://ria.ru/20250610/moskva-2021997421.html

Жителя Москвы осудили за подготовку терактов в ЛНР и Краснодарском крае

Жителя Москвы осудили за подготовку терактов в ЛНР и Краснодарском крае - РИА Новости, 10.06.2025

Жителя Москвы осудили за подготовку терактов в ЛНР и Краснодарском крае

Южный окружной военный суд приговорил жителя Москвы Александра Филипцева к 15 годам лишения свободы за подготовку к терактам в ЛНР и Краснодарском крае, сообщил РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:27:00+03:00

2025-06-10T13:27:00+03:00

2025-06-10T13:27:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил жителя Москвы Александра Филипцева к 15 годам лишения свободы за подготовку к терактам в ЛНР и Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель суда. "Филипцеву назначено 15 лет колонии строгого режима", - сказал агентству представитель суда. По данным суда, в 2023 году Филипцев и еще два человека вошли в террористическое сообщество, действующее в интересах спецслужб и вооруженных формирований Украины. После этого они встретились в Луганске, где определили места сосредоточения военнослужащих ВС РФ и военной техники. Филипцев сфотографировал их, определил географические координаты и отправил данные участникам террористического сообщества для воздушных ударов. Подельники Филипцева в это время наблюдали за обстановкой. Теракты не произошли. Также летом 2024 года Филипцев приехал в Сочи, где установил место дислокации железнодорожных путей, снял их на видео, установил координаты и отправил их участникам террористического сообщества для нанесения удара. Атака по объекту не произошла. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористическом сообществе и трех эпизодах приготовления к теракту. В судебном заседании Филипцев признал себя виновным в инкриминируемых преступлениях.

https://ria.ru/20250610/abhazija-2021974536.html

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происшествия, луганская народная республика, краснодарский край, вооруженные силы рф