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На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин - РИА Новости, 10.06.2025
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10:15 10.06.2025 (обновлено: 13:36 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/moskva-2021948852.html
На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин
На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин - РИА Новости, 10.06.2025
На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин
Шесть машин столкнулись на Измайловском шоссе в Москве, движение затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.06.2025
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2025-06-10T13:36:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шесть машин столкнулись на Измайловском шоссе в Москве, движение затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Измайловском шоссе в районе дома 71 произошло ДТП с участием шести автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.Позднее в ГИБДД столицы отметили, что в результате происшествия пострадал один человек.Также позднее дептранс сообщил, что движение в районе ДТП восстановлено.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин

На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин, движение затруднено

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шесть машин столкнулись на Измайловском шоссе в Москве, движение затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Измайловском шоссе в районе дома 71 произошло ДТП с участием шести автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Позднее в ГИБДД столицы отметили, что в результате происшествия пострадал один человек.
Также позднее дептранс сообщил, что движение в районе ДТП восстановлено.
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