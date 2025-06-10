https://ria.ru/20250610/moskva-2021948852.html

На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин

На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин - РИА Новости, 10.06.2025

На Измайловском шоссе в Москве столкнулись шесть машин

Шесть машин столкнулись на Измайловском шоссе в Москве, движение затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:15:00+03:00

2025-06-10T10:15:00+03:00

2025-06-10T13:36:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шесть машин столкнулись на Измайловском шоссе в Москве, движение затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Измайловском шоссе в районе дома 71 произошло ДТП с участием шести автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.Позднее в ГИБДД столицы отметили, что в результате происшествия пострадал один человек.Также позднее дептранс сообщил, что движение в районе ДТП восстановлено.

https://ria.ru/20250609/kia-2021833670.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва