https://ria.ru/20250610/moshenniki-2021920838.html

Мошенники продолжают рассылать россиянам смс якобы о входе в "Госуслуги"

Мошенники продолжают рассылать россиянам смс якобы о входе в "Госуслуги" - РИА Новости, 10.06.2025

Мошенники продолжают рассылать россиянам смс якобы о входе в "Госуслуги"

Мошенники продолжают обманывать россиян, отправляя поддельные уведомления в смс якобы о входе в аккаунт на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:43:00+03:00

2025-06-10T05:43:00+03:00

2025-06-10T05:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники продолжают обманывать россиян, отправляя поддельные уведомления в смс якобы о входе в аккаунт на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Жертве приходит сообщение, визуально похожее на автоматическое уведомление о подозрительном входе в аккаунт на "Госуслугах". Стилистика и содержание сообщения напоминают уведомления от официальных источников. Человек инстинктивно хочет все разузнать и обезопасить себя", - рассказал он. По словам эксперта, сообщение может выглядеть следующим образом: "Обратите внимание, авторизация с постороннего устройства. Вход в кабинет "Госуслуг" совершен с нового устройства. Если устройство не ваше, вход выполняли не вы или возникли вопросы, обращайтесь по номеру за дополнительной информацией". В сообщении приводится номер телефона. Далее по указанному в смс номеру отвечает человек, выдающий себя за специалиста поддержки. Он говорит, что якобы зафиксирована попытка взлома или уже получен доступ к аккаунту третьими лицами. Чтобы якобы остановить злоумышленников, предлагается пройти срочную проверку личности. Как правило, у жертвы просят паспортные данные или СНИЛС, номер банковской карты, логин и пароль от портала, коды подтверждения из смс. Бийчук отметил, что во время разговора могут сказать, что если не пройти верификацию прямо сейчас, то учетная запись будет заблокирована, а действия мошенников нельзя будет предотвратить. Так злоумышленникам удается убедить жертву, и они получают доступ к конфиденциальным данным пользователя. Весной корреспондент РИА Новости заметил, что россияне стали получать поддельные письма якобы от "Госуслуг" о попытках входа в аккаунт с других устройств. Так, жертве приходит сообщение на почту якобы от портала об успешном входе в аккаунт. При этом название портала написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi. Также указан номер якобы службы поддержки, по которому рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки. При этом в Минцифры указали тогда, что уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" могут приходить только на электронную почту с адреса no-reply@gosuslugi.ru, в смс такая информация не отправляется, а номера мошенников, которые запускают рассылки якобы от "Госуслуг", оперативно блокируются.

https://ria.ru/20250609/moshenniki-2021773820.html

https://ria.ru/20250608/moshenniki-2021581841.html

https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021226721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мтс