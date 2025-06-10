https://ria.ru/20250610/morozhennoe-2021913507.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное и вкусное мороженое
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное и вкусное мороженое - РИА Новости, 10.06.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное и вкусное мороженое
При выборе мороженого нужно обратить внимание на его компоненты, реальный состав десерта может помочь узнать система маркировки, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:04:00+03:00
2025-06-10T03:04:00+03:00
2025-06-10T03:05:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. При выборе мороженого нужно обратить внимание на его компоненты, реальный состав десерта может помочь узнать система маркировки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Важно помнить о качестве и безопасности мороженого. Если в названии продукта есть только слова "молочное", "сливочное", "пломбир" или "кисломолочное", значит, растительного жира там быть не должно. Кроме того, мороженое является высококалорийным продуктом, поэтому важно соблюдать меру", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что при выборе мороженного нужно обратить внимание на его состав. Выбор стоит делать в пользу натуральных и качественных компонентов. "Не следует покупать мороженое в поврежденной упаковке. Посмотрите срок годности и наличие сахара в продукте. Лучше выбирать с его минимальным содержанием или без него", - предупредили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что узнать реальный состав десерта может помочь система маркировки, которую ввели в России в 2021 году. "Теперь качество продукции можно проверить через специальное бесплатное мобильное приложение "Честный ЗНАК". С помощью него покупатель может убедиться в легальности продукта, узнать его реальный состав, дату производства и срок годности", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20250531/morozhenoe-2020104333.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное и вкусное мороженое
Роспотребнадзор: при выборе мороженного нужно обратить внимание на его состав
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. При выборе мороженого нужно обратить внимание на его компоненты, реальный состав десерта может помочь узнать система маркировки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Важно помнить о качестве и безопасности мороженого. Если в названии продукта есть только слова "молочное", "сливочное", "пломбир" или "кисломолочное", значит, растительного жира там быть не должно. Кроме того, мороженое является высококалорийным продуктом, поэтому важно соблюдать меру", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что при выборе мороженного нужно обратить внимание на его состав. Выбор стоит делать в пользу натуральных и качественных компонентов.
"Не следует покупать мороженое в поврежденной упаковке. Посмотрите срок годности и наличие сахара в продукте. Лучше выбирать с его минимальным содержанием или без него", - предупредили в Роспотребнадзоре
.
Там добавили, что узнать реальный состав десерта может помочь система маркировки, которую ввели в России
в 2021 году.
"Теперь качество продукции можно проверить через специальное бесплатное мобильное приложение "Честный ЗНАК". С помощью него покупатель может убедиться в легальности продукта, узнать его реальный состав, дату производства и срок годности", - пояснили в ведомстве.