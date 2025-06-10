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Глава Мордовии обсудил строительство школ с замминистра просвещения РФ
Глава Мордовии обсудил строительство школ с замминистра просвещения РФ - РИА Новости, 10.06.2025
Глава Мордовии обсудил строительство школ с замминистра просвещения РФ
Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель министра просвещения России Андрей Николаев обсудили развитие образовательной инфраструктуры региона на рабочей... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:52:00+03:00
2025-06-10T17:52:00+03:00
2025-06-10T17:52:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель министра просвещения России Андрей Николаев обсудили развитие образовательной инфраструктуры региона на рабочей встрече в Москве, сообщает пресс-служба главы республики. "Особое внимание было уделено строительству школ. В частности, руководитель Мордовии и замминистра просвещения РФ рассмотрели сроки возведения нового здания саранской школы № 9 на 510 мест – благодаря поддержке Минпросвещения РФ к работам приступили в текущем году", - говорится в сообщении. Также речь шла о подходах к строительству еще одной школы в Саранске. Образовательное учреждение на 790 мест планируется возвести в зоне активной жилой застройки. На данный момент в четырех школах микрорайона, где запланировано строительство нового объекта, во вторую смену обучается более 600 детей. Кроме того, стороны обсудили реализацию программы по капитальному ремонту школ. Только в текущем году в рамках федерального финансирования в Мордовии будет обновлено десять зданий – на эти цели выделено чуть более 900 миллионов рублей.
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россия, артем здунов, андрей николаев, москва, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Андрей Николаев, Москва, Республика Мордовия
Глава Мордовии обсудил строительство школ с замминистра просвещения РФ
Артем Здунов обсудил строительство школ в Мордовии с Андреем Николаевым
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель министра просвещения России Андрей Николаев обсудили развитие образовательной инфраструктуры региона на рабочей встрече в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.
"Особое внимание было уделено строительству школ. В частности, руководитель Мордовии и замминистра просвещения РФ рассмотрели сроки возведения нового здания саранской школы № 9 на 510 мест – благодаря поддержке Минпросвещения РФ к работам приступили в текущем году", - говорится в сообщении.
Также речь шла о подходах к строительству еще одной школы в Саранске. Образовательное учреждение на 790 мест планируется возвести в зоне активной жилой застройки. На данный момент в четырех школах микрорайона, где запланировано строительство нового объекта, во вторую смену обучается более 600 детей.
Кроме того, стороны обсудили реализацию программы по капитальному ремонту школ. Только в текущем году в рамках федерального финансирования в Мордовии будет обновлено десять зданий – на эти цели выделено чуть более 900 миллионов рублей.