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Создатель платформы "За Молдову" призвал оппозицию объединиться - РИА Новости, 10.06.2025
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07:12 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/moldaviya-2021925069.html
Создатель платформы "За Молдову" призвал оппозицию объединиться
Создатель платформы "За Молдову" призвал оппозицию объединиться - РИА Новости, 10.06.2025
Создатель платформы "За Молдову" призвал оппозицию объединиться
Создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны Молдавии Виктор Гайчук в интервью РИА Новости призвал оппозицию страны отбросить амбиции и объединиться РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:12:00+03:00
2025-06-10T07:12:00+03:00
в мире
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кишинев
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евгения гуцул
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны Молдавии Виктор Гайчук в интервью РИА Новости призвал оппозицию страны отбросить амбиции и объединиться перед парламентскими выборами. Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября. Ранее платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Ее поддержали Партия социалистов, партия "Сердце Молдовы", а также Партия коммунистов и партия "Будущее Молдовы". "Наша главная мысль заключалась в том, чтобы побудить политических деятелей, председателей партий, общественные группы, простых людей всем вместе объединиться вокруг одной идеи – "За Молдову!". Что эта идея подразумевает? Что все, кто выступает за суверенитет, независимость, нейтральный статус Молдовы, за православие и традиционную семью и ценности, объединились бы для отстаивания своих принципов… Мы хотели бы привлечь к этому внимание гражданского общества и политиков, чтобы они отбросили личные амбиции и приняли решения, которые будут в интересах страны - ради Молдовы", - сказал Гайчук. По его словам, идея объединения всех здравомыслящих людей и политических сил страны, ратующих за государственность, особенно актуальна в преддверии парламентских выборов, когда решается жизненно важный вопрос, какие политические силы будут руководить Молдавией в последующие четыре года, да и в целом вопрос дальнейшего существования молдавского государства. "Проблема в том, как устроена избирательная система для выборов в парламент. Когда в выборах участвует много партий, некоторые из них набирают по 2–3–4% голосов - это может быть 30–50 тысяч человек, но такие партии все равно не проходят в парламент, потому что не преодолевают проходной барьер. В результате голоса, отданные за эти партии, перераспределяются между теми, кто прошел. И получается, что мандаты, которые могли бы достаться, например, трем-четырем кандидатам от одной партии, уходят другим - тем, кто набрал больше. Так как у ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) есть административный ресурс и мощная государственная машина, возможно, они пройдут. И выходит, что люди, которые разделяют одни принципы, в итоге косвенно отдают свои голоса силам с совсем другими позициями", - пояснил Гайчук. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250609/moldavija-2021847565.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Создатель платформы "За Молдову" призвал оппозицию объединиться

Создатель платформы "За Молдову" Гайчук призвал оппозицию объединиться

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны Молдавии Виктор Гайчук в интервью РИА Новости призвал оппозицию страны отбросить амбиции и объединиться перед парламентскими выборами.
Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября. Ранее платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Ее поддержали Партия социалистов, партия "Сердце Молдовы", а также Партия коммунистов и партия "Будущее Молдовы".
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"Наша главная мысль заключалась в том, чтобы побудить политических деятелей, председателей партий, общественные группы, простых людей всем вместе объединиться вокруг одной идеи – "За Молдову!". Что эта идея подразумевает? Что все, кто выступает за суверенитет, независимость, нейтральный статус Молдовы, за православие и традиционную семью и ценности, объединились бы для отстаивания своих принципов… Мы хотели бы привлечь к этому внимание гражданского общества и политиков, чтобы они отбросили личные амбиции и приняли решения, которые будут в интересах страны - ради Молдовы", - сказал Гайчук.
По его словам, идея объединения всех здравомыслящих людей и политических сил страны, ратующих за государственность, особенно актуальна в преддверии парламентских выборов, когда решается жизненно важный вопрос, какие политические силы будут руководить Молдавией в последующие четыре года, да и в целом вопрос дальнейшего существования молдавского государства.
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"Проблема в том, как устроена избирательная система для выборов в парламент. Когда в выборах участвует много партий, некоторые из них набирают по 2–3–4% голосов - это может быть 30–50 тысяч человек, но такие партии все равно не проходят в парламент, потому что не преодолевают проходной барьер. В результате голоса, отданные за эти партии, перераспределяются между теми, кто прошел. И получается, что мандаты, которые могли бы достаться, например, трем-четырем кандидатам от одной партии, уходят другим - тем, кто набрал больше. Так как у ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) есть административный ресурс и мощная государственная машина, возможно, они пройдут. И выходит, что люди, которые разделяют одни принципы, в итоге косвенно отдают свои голоса силам с совсем другими позициями", - пояснил Гайчук.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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