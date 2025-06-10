https://ria.ru/20250610/moldavija-2021949182.html

В Молдавии объяснили запрет на вещание российских СМИ

В Молдавии объяснили запрет на вещание российских СМИ - РИА Новости, 10.06.2025

В Молдавии объяснили запрет на вещание российских СМИ

Запрет на вещание российских СМИ в Молдавии связан с выборами, Брюссель хочет видеть у власти в Кишиневе "своих", заявил в интервью РИА Новости создатель... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:18:00+03:00

2025-06-10T10:18:00+03:00

2025-06-10T10:18:00+03:00

россия

молдавия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Запрет на вещание российских СМИ в Молдавии связан с выборами, Брюссель хочет видеть у власти в Кишиневе "своих", заявил в интервью РИА Новости создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны республики Виктор Гайчук. "Запрет на вещание СМИ связан также и с выборами. Конечно, Брюссель хочет видеть у власти в Кишиневе "своих" людей, тех, кто проводит проевропейскую линию. А мы хотим видеть у власти тех, кто ориентирован на Молдову — не на Брюссель, не на Европу, не на чужие интересы, а именно на нашу страну", - сказал Гайчук, отвечая на вопрос, как он относится к запрету властей на вещание ряда оппозиционных СМИ, а также к ограничению российского информационного присутствия в стране. По его словам, жители Молдавии хотят, чтобы страна была независимым, суверенным, процветающим государством, с сильной экономикой и достойным уровнем жизни для всех граждан. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. В конце сентября 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250606/vlasti-2021414625.html

https://ria.ru/20250609/moldavija-2021774144.html

россия

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, москва