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Экс-министр обороны Молдавии прокомментировал рост военного бюджета - РИА Новости, 10.06.2025
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08:56 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/moldavija-2021933007.html
Экс-министр обороны Молдавии прокомментировал рост военного бюджета
Экс-министр обороны Молдавии прокомментировал рост военного бюджета - РИА Новости, 10.06.2025
Экс-министр обороны Молдавии прокомментировал рост военного бюджета
Военный бюджет Молдавии в последние годы вырос в несколько раз, как будто страна действительно готовится воевать, сообщил РИА Новости создатель платформы "За... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:56:00+03:00
2025-06-10T08:56:00+03:00
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КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Военный бюджет Молдавии в последние годы вырос в несколько раз, как будто страна действительно готовится воевать, сообщил РИА Новости создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны республики Виктор Гайчук. Ранее министр обороны республики Анатолий Носатый сообщил, что Молдавия планирует приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников. Власти заявляют, что в дополнение к существующему французскому радару им нужны еще пять систем ПВО. В 2025 году минобороны получит бюджет в размере почти 2 миллиарда леев (около 108 миллионов долларов), аналогичный бюджету 2024 года. "Мы должны в меру своих возможностей поддерживать армию, оснащать. Но не так, как это делается в последние годы, когда военный бюджет постоянно увеличивается, и по сравнению с 2000 годом он вырос в два-три раза. Это вызывает вопросы: почему такой резкий скачок? Мы что, на самом деле готовимся воевать? Да, мы готовимся защищать свою Родину в случае необходимости. Но на сегодняшний день вроде бы никто не готов напасть на Молдову", - сказал Гайчук. По его словам, даже будучи министром обороны, а также в другие периоды своей жизни, всегда считал, что Молдавия должна иметь небольшую, но современную, хорошо оснащенную и модернизированную армию, способную защищать страну, исходя из размеров территории, из количества населения. "Потому что жизнь такова, что никто не может дать гарантий того, что произойдет завтра в Европе или в мире. Но я всегда придерживался, придерживаюсь и, наверное, буду придерживаться того, что такие страны, как Молдова, должны сохранять нейтральный статус. Если вы заметили, большие страны редко когда называют себя нейтральными. Это, скорее, участь или шанс именно малых стран - иметь нейтральный статус, не иметь ни к кому территориальных претензий, вести дипломатическую политику дружбы и добрососедства со всеми своими соседями. Об этом необходимо говорить и на международных площадках - в Организации Объединенных Наций, в Совете Европы", - подчеркнул Гайчук. Парламент Молдавии в декабре одобрил стратегию обороны на 2024-2034 годы. Она предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты блока "Победа" бойкотировали заседание, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов выразили опасение, что проект противоречит нейтральному статусу страны. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20250609/moldavija-2021774144.html
https://ria.ru/20250609/sandu-2021845638.html
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в мире, молдавия, европа, сша, майя санду, нато, совет европы
В мире, Молдавия, Европа, США, Майя Санду, НАТО, Совет Европы
Экс-министр обороны Молдавии прокомментировал рост военного бюджета

Экс-министр обороны Гайчук: военный бюджет Молдавии вырос в несколько раз

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Военный бюджет Молдавии в последние годы вырос в несколько раз, как будто страна действительно готовится воевать, сообщил РИА Новости создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны республики Виктор Гайчук.
Ранее министр обороны республики Анатолий Носатый сообщил, что Молдавия планирует приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников. Власти заявляют, что в дополнение к существующему французскому радару им нужны еще пять систем ПВО. В 2025 году минобороны получит бюджет в размере почти 2 миллиарда леев (около 108 миллионов долларов), аналогичный бюджету 2024 года.
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"Мы должны в меру своих возможностей поддерживать армию, оснащать. Но не так, как это делается в последние годы, когда военный бюджет постоянно увеличивается, и по сравнению с 2000 годом он вырос в два-три раза. Это вызывает вопросы: почему такой резкий скачок? Мы что, на самом деле готовимся воевать? Да, мы готовимся защищать свою Родину в случае необходимости. Но на сегодняшний день вроде бы никто не готов напасть на Молдову", - сказал Гайчук.
По его словам, даже будучи министром обороны, а также в другие периоды своей жизни, всегда считал, что Молдавия должна иметь небольшую, но современную, хорошо оснащенную и модернизированную армию, способную защищать страну, исходя из размеров территории, из количества населения.
"Потому что жизнь такова, что никто не может дать гарантий того, что произойдет завтра в Европе или в мире. Но я всегда придерживался, придерживаюсь и, наверное, буду придерживаться того, что такие страны, как Молдова, должны сохранять нейтральный статус. Если вы заметили, большие страны редко когда называют себя нейтральными. Это, скорее, участь или шанс именно малых стран - иметь нейтральный статус, не иметь ни к кому территориальных претензий, вести дипломатическую политику дружбы и добрососедства со всеми своими соседями. Об этом необходимо говорить и на международных площадках - в Организации Объединенных Наций, в Совете Европы", - подчеркнул Гайчук.
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Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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