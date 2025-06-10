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Мишустин призвал повысить уровень сервиса в сфере отечественного туризма - РИА Новости, 10.06.2025
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Туризм
 
11:14 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/mishustin-2021962225.html
Мишустин призвал повысить уровень сервиса в сфере отечественного туризма
Мишустин призвал повысить уровень сервиса в сфере отечественного туризма - РИА Новости, 10.06.2025
Мишустин призвал повысить уровень сервиса в сфере отечественного туризма
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать уровень сервиса в сфере отечественного туризма, наращивать качество, разнообразие и... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:14:00+03:00
2025-06-10T11:14:00+03:00
туризм
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать уровень сервиса в сфере отечественного туризма, наращивать качество, разнообразие и доступность. "У нас есть потрясающее культурное наследие. И уникальные природные богатства. Теперь к этим возможностям нужно добавить качество, разнообразие и доступность", - сказал Мишустин в приветственном видеообращении к участникам V Международного туристического форума "Путешествуй!". Российский премьер добавил для российской индустрии гостеприимства необходимо создавать современную инфраструктуру. "Предстоит также повысить и уровень сервиса – с учетом обратной связи от потребителей услуг", - подчеркнул он.
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россия, михаил мишустин
Туризм, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал повысить уровень сервиса в сфере отечественного туризма

Мишустин призвал повысить уровень сервиса в сфере российского туризма

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать уровень сервиса в сфере отечественного туризма, наращивать качество, разнообразие и доступность.
"У нас есть потрясающее культурное наследие. И уникальные природные богатства. Теперь к этим возможностям нужно добавить качество, разнообразие и доступность", - сказал Мишустин в приветственном видеообращении к участникам V Международного туристического форума "Путешествуй!".
Российский премьер добавил для российской индустрии гостеприимства необходимо создавать современную инфраструктуру.
"Предстоит также повысить и уровень сервиса – с учетом обратной связи от потребителей услуг", - подчеркнул он.
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ТуризмРоссияМихаил Мишустин
 
 
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