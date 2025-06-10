https://ria.ru/20250610/mironov-2021964851.html

Миронов оценил слова латвийского депутата Росликова о русском языке

Миронов оценил слова латвийского депутата Росликова о русском языке - РИА Новости, 10.06.2025

Миронов оценил слова латвийского депутата Росликова о русском языке

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов назвал депутата парламента Латвии Алексея Росликова, против которого служба РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:28:00+03:00

2025-06-10T11:28:00+03:00

2025-06-10T11:40:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов назвал депутата парламента Латвии Алексея Росликова, против которого служба госбезопасности страны завела уголовное дело за поддержку русского языка, русским патриотом. "Нам необходимо понимать необходимость защиты не только нашей истории, но и защиты, например, русского языка, права говорить на нем. И в этой связи не могу не вспомнить настоящего русского патриота, депутата латвийского сейма Алексея Росликова, который на днях не побоялся выступить в защиту русскоязычных жителей Латвии", - сказал Миронов в рамках международного парламентского форума СНГ "Пушкинские чтения". Лидер СРЗП напомнил, что за высказывание на Росликова завели уголовное дело, и, по словам депутата Госдумы, рассчитывать на правосудие в этом деле не приходится. "Очень надеюсь, что наше министерство иностранных дел, наши спецслужбы сделают все, чтобы защитить этого настоящего патриота и не дать возможности с ним расправиться", - добавил политик. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни. На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране и в конце по-русски заявил: "Русский язык - наш язык". После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.

https://ria.ru/20250606/peskov-2021299906.html

https://ria.ru/20250609/deputat-2021892702.html

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Латвийский депутат о притеснении русскоязычных Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение". 2025-06-10T11:28 true PT0M20S

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латвия, россия, сергей миронов, дмитрий медведев, госдума рф