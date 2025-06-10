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Минск высоко оценивает кооперацию в ЕАЭС, заявил глава МИД Белоруссии
Минск высоко оценивает кооперацию в ЕАЭС, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
Минск высоко оценивает кооперацию в ЕАЭС, заявил глава МИД Белоруссии
Минск высоко оценивает уровень кооперации в ЕАЭС, он позволяет реализовывать очень многие проекты, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:19:00+03:00
2025-06-10T11:19:00+03:00
2025-06-10T11:19:00+03:00
экономика
белоруссия
максим рыженков
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Минск высоко оценивает уровень кооперации в ЕАЭС, он позволяет реализовывать очень многие проекты, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Мы вообще оцениваем очень высоко уровень кооперации в этом союзе. Он позволяет нам реализовывать очень многие инвестпроекты, позволяет нам без дополнительных проблем и без каких-то барьеров выстраивать свои отношения во всей пятерке (стран-участниц – ред.) как по экспорту, по импорту, так и по созданию единых условий для деятельности наших субъектов хозяйства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам Рыженкова, участники ЕАЭС стараются решать возникающие вопросы с учетом интересов сторон, а Минск удовлетворен степенью интеграционных процессов в рамках объединения. "Порядка девяноста, по-моему, трех процентов сегодня всех расчетов в рамках ЕАЭС ведется в национальных валютах. Вот это нам очень важно", - добавил он.
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экономика, белоруссия, максим рыженков, евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, Максим Рыженков, Евразийский экономический союз
Минск высоко оценивает кооперацию в ЕАЭС, заявил глава МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Рыженков: Минск высоко оценивает уровень кооперации в ЕАЭС