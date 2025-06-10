https://ria.ru/20250610/mid-2022049241.html

Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром

Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром - РИА Новости, 10.06.2025

Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:20:00+03:00

2025-06-10T16:20:00+03:00

2025-06-10T16:21:00+03:00

в мире

израиль

рим

грета тунберг

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021823666_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_aa24a766299fee763f069daf58b2e6bb.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым самопиаром". "Грета и ее друзья привезли крошечное количество помощи на своей "яхте знаменитостей". Они не помогли жителям Газы. Это был всего лишь нелепый рекламный трюк и самопиар - и ничего больше. Мы намерены доставить в Газу то крошечное количество помощи с яхты, которое они не успели употребить (пока плыли - ред.)", - заявил Саар, слова которого распространила пресс-служба МИД. Министр подтвердил, что Тунберг и еще один участник этой акции уже были депортированы из Израиля, а две другие участницы покинут страну позднее во вторник. Саар также подтвердил, что член Европейского парламента Рима Хассан и еще семь участников так называемой "Флотилии свободы" пока отказываются подписывать документы о депортации. "Согласно израильскому законодательству, они должны предстать перед судебным органом для санкционирования их депортации", - отметил глава МИД. В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250609/tunberg-2021702533.html

https://ria.ru/20250610/tunberg-2021955714.html

израиль

рим

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рим, грета тунберг, сектор газа