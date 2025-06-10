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Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром - РИА Новости, 10.06.2025
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16:20 10.06.2025 (обновлено: 16:21 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/mid-2022049241.html
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром - РИА Новости, 10.06.2025
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:20:00+03:00
2025-06-10T16:21:00+03:00
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рим
грета тунберг
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым самопиаром". "Грета и ее друзья привезли крошечное количество помощи на своей "яхте знаменитостей". Они не помогли жителям Газы. Это был всего лишь нелепый рекламный трюк и самопиар - и ничего больше. Мы намерены доставить в Газу то крошечное количество помощи с яхты, которое они не успели употребить (пока плыли - ред.)", - заявил Саар, слова которого распространила пресс-служба МИД. Министр подтвердил, что Тунберг и еще один участник этой акции уже были депортированы из Израиля, а две другие участницы покинут страну позднее во вторник. Саар также подтвердил, что член Европейского парламента Рима Хассан и еще семь участников так называемой "Флотилии свободы" пока отказываются подписывать документы о депортации. "Согласно израильскому законодательству, они должны предстать перед судебным органом для санкционирования их депортации", - отметил глава МИД. В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250609/tunberg-2021702533.html
https://ria.ru/20250610/tunberg-2021955714.html
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в мире, израиль, рим, грета тунберг, сектор газа
В мире, Израиль, Рим, Грета Тунберг, Сектор Газа
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром

Глава МИД Израиля Саар назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром

© Фото : Israel Foreign MinistryЭкоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна Мадлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Israel Foreign Ministry
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым самопиаром".
"Грета и ее друзья привезли крошечное количество помощи на своей "яхте знаменитостей". Они не помогли жителям Газы. Это был всего лишь нелепый рекламный трюк и самопиар - и ничего больше. Мы намерены доставить в Газу то крошечное количество помощи с яхты, которое они не успели употребить (пока плыли - ред.)", - заявил Саар, слова которого распространила пресс-служба МИД.
Пассажиры с судна Мадлен с Гретой Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Тунберг обвинила Израиль в своем похищении
9 июня, 06:43
Министр подтвердил, что Тунберг и еще один участник этой акции уже были депортированы из Израиля, а две другие участницы покинут страну позднее во вторник.
Саар также подтвердил, что член Европейского парламента Рима Хассан и еще семь участников так называемой "Флотилии свободы" пока отказываются подписывать документы о депортации.
"Согласно израильскому законодательству, они должны предстать перед судебным органом для санкционирования их депортации", - отметил глава МИД.
В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
Шведская активистка Грета Тунберг в самолете перед депортацией из Израиля. 10 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
МИД Израиля сообщил о депортации Греты Тунберг в Париж
Вчера, 10:41
 
В миреИзраильРимГрета ТунбергСектор Газа
 
 
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