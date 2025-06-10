https://ria.ru/20250610/mid-2022049241.html
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром - РИА Новости, 10.06.2025
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:20:00+03:00
2025-06-10T16:20:00+03:00
2025-06-10T16:21:00+03:00
в мире
израиль
рим
грета тунберг
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021823666_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_aa24a766299fee763f069daf58b2e6bb.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым самопиаром". "Грета и ее друзья привезли крошечное количество помощи на своей "яхте знаменитостей". Они не помогли жителям Газы. Это был всего лишь нелепый рекламный трюк и самопиар - и ничего больше. Мы намерены доставить в Газу то крошечное количество помощи с яхты, которое они не успели употребить (пока плыли - ред.)", - заявил Саар, слова которого распространила пресс-служба МИД. Министр подтвердил, что Тунберг и еще один участник этой акции уже были депортированы из Израиля, а две другие участницы покинут страну позднее во вторник. Саар также подтвердил, что член Европейского парламента Рима Хассан и еще семь участников так называемой "Флотилии свободы" пока отказываются подписывать документы о депортации. "Согласно израильскому законодательству, они должны предстать перед судебным органом для санкционирования их депортации", - отметил глава МИД. В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250609/tunberg-2021702533.html
https://ria.ru/20250610/tunberg-2021955714.html
израиль
рим
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021823666_238:0:1774:1152_1920x0_80_0_0_65fbd9d67b475e77f71a7121a87ccbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рим, грета тунберг, сектор газа
В мире, Израиль, Рим, Грета Тунберг, Сектор Газа
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром
Глава МИД Израиля Саар назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна "Мадлен" попасть в сектор Газа "нелепым самопиаром".
"Грета и ее друзья привезли крошечное количество помощи на своей "яхте знаменитостей". Они не помогли жителям Газы. Это был всего лишь нелепый рекламный трюк и самопиар - и ничего больше. Мы намерены доставить в Газу то крошечное количество помощи с яхты, которое они не успели употребить (пока плыли - ред.)", - заявил Саар, слова которого распространила пресс-служба МИД.
Министр подтвердил, что Тунберг
и еще один участник этой акции уже были депортированы из Израиля
, а две другие участницы покинут страну позднее во вторник.
Саар также подтвердил, что член Европейского парламента Рима
Хассан и еще семь участников так называемой "Флотилии свободы
" пока отказываются подписывать документы о депортации.
"Согласно израильскому законодательству, они должны предстать перед судебным органом для санкционирования их депортации", - отметил глава МИД.
В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.